Последние новости Новосибирска на 3 июля 2021 года: нашествие мошек и закрытие пляжей

Коронавирус пока не отступает, и врачи делают все возможное, чтобы побороть заразу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 июля 2021 года: обо всем самом важном читайте в нашем материале.

ИСКУПАЛСЯ В ОБИ И ПРЕВРАТИЛСЯ В РЕБЕНКА

42-летний новосибирец дважды искупался в Оби и заболел менингитом. Мужчину сначала лечили от ОРВИ, а потом он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Болезнь парализовала половину тела и заставила мозг деградировать до уровня 10-летнего ребенка. Опасно ли купаться в Оби — в ответе эксперта.

ОФИЦЕРЫ РАЗОБЛАЧИЛИ ФЕЙК

Новосибирские ветераны Чеченской войны рассказали о страшных событиях Первой Чеченской войны. СМИ писали, что тогда отряд новосибирского ОМОНа сдался боевикам без боя. Заложников освободили, но террористы до сих пор используют это как повод для гордости. Однако сибиряки утверждают — в плены было другое подразделение.

НАШЕСТВИЕ МОШЕК

Ученые предупреждают — в Новосибирской области выросло число комаров и мошек. Затяжные дожди в конце июня помогли им расплодиться. По словам кандидата биологических наук Института систематики и экологии животных Людмилы Петрожицкой, кровопийцы будут атаковать сибиряков до 20-х чисел июля. Пик активности — с 10 по 15 июля. Ученая рассказала, когда самые опасные часы для прогулки

ПРОРЫВ КАНАЛИЗАЦИИ И ЗАКРЫТИЕ ПЛЯЖЕЙ

Авария на коллекторе в Бердске привела к массовому сливу нечистот в Обское море. Из-за этого в Академгородке отключили воду, а Центральный пляж Академгородка закрыли для купания.

ОДНА НА МИЛЛИОН

Новосибирские хирурги прооперировали необычную пациентку с двумя влагалищами - 74-летнюю пенсионерку. Они и не знала о своей особенности, пока врачи не выявили у нее онкологию и не потребовалась операция. Во время нее врачи обомлели: у женщины обнаружились два влагалища и две матки, то есть вся репродуктивная женская система была в двойном количестве. Оказывается, сибирячка жила так всю жизнь и даже не знала о своей особенности.

ДРАКА В АВТОБУСЕ

Сибирячка сделала замечание кондуктору - та не пустила дедушку без маски в автобус. В ответ кондуктор стала материть женщину - пссажиры разняли дерущимися. Финал истории читайте в материале.

«ХОККЕЙ» В МЕТРО

Новосибирцы ждут постройки нового ЛДС и станции метро «Спортивная» в районе Горской. Министр спорта Серей Ахапов рассказал о дизайне проекта. Рядом с ЛДС появится большое панно, а сам ЛДС и станцию покрасят в цвета хоккейного клуба «Сибирь».

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