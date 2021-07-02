«Это опасно!»: из-за прорвавшей канализации новосибирцев просят не купаться в Обском море

Новосибирцев попросили не купаться в Обском море. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на границе с Бердском прорвало канализацию. Ее содержимое протекло в Обское море. Неподалеку находятся пляжи — излюбленное место новосибирцев. Спасатели предупредили, что заходить в воду опасно.

— Канализационный коллектор находится выше, а море чуть ниже. Содержимое канализации стекает в воду по принципу горной реки. Она течет под Бердским шоссе в сторону станции Береговая. Дальше течение относит ее в сторону водохранилища. Отдыхать на берегу можно, но купаться нельзя. В воду лучше не заходить начиная от поселка Кирова до пляжа «Звезда». Закрыть магистральный канализационный коллектор нельзя. Иначе придется часть Бердска оставить без канализации, холодной и горячей воды, причем на достаточно длительное время, — уточнил КП-Новосибирск начальник ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев.

Ремонтные работы будут проводить в ночное время суток, когда нагрузка на канализацию меньше.

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