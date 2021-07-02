Пассажирку, заступившуюся за пенсионера, избила кондуктор и оштрафовала полиция за слетевшую маску

Женщина ехала на автобусе и заступилась за пенсионера. Фото: предоставлено Еленой ДРУЖИНИНОЙ

История, которую жительница Новосибирска Елена Дружинина вспоминает с содроганием, началась в лютый мороз, поздно вечером 17 января. Женщина села в последний в тот день автобус № 60 на остановке «Рассвет».

— Поначалу с кондуктором никакого конфликта не было. Она меня спокойно рассчитала, я была в маске. На одной из остановок она не пустила в автобус дедушку, мол, он без маски и поэтому ехать не может. А на улице так холодно было… Я сначала промолчала, но меня начала грызть совесть — ехала и всю дорогу думала, что это был последний вечерний рейс и что дедушка, наверное, стоит там сейчас и мерзнет. Когда приготовилась выходить на своей остановке, подошла к кондуктору и сказала, что она поступила неправильно, — поделилась с КП-Новосибирск Елена Дружинина.

Женщина признается: она не ожидала, что кондуктор отреагирует на замечание так агрессивно.

— Она начала меня материть. Я уже не помню, что ответила ей, но после этого оказалась на сиденье автобуса. Одной рукой она перекрывала мне доступ к кислороду, а другой вцепилась в меня и била, — описывает сибирячка. — Еще и орала, что убьет меня и мне не жить.

ВЫПИСАЛИ ШТРАФ ЗА СОРВАННУЮ МАСКУ

Женщин разняла какая-то пассажирка, которая стала невольной свидетельницей конфликта. Потом Елена попросила водителя остановить автобус и вызвала полицию.

— Сотрудники приехали очень быстро, и мы поехали в отделение. Я готова была написать заявление о побоях. А в участке вместо того, чтобы выслушать меня и принять меры, полицейские сначала составили административный протокол. На меня! За нарушение масочного режима, — объясняет Елена. — Но я была в маске! Она просто слетела, когда завязалась драка. Но заявление об избиении я все-таки написала.

Сибирячка написала заявление в полицию. Фото: предоставлено Еленой ДРУЖИНИНОЙ

На следующий день сибирячке пришлось вызвать домой скорую помощь. Поездка на автобусе оказалась болезненной, и причиной был вовсе не страшный коронавирус.

— Меня забрали в больницу. Оказалось, что у меня сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Я пролежала в больнице 10 дней. А после этого я пошла на суд, — продолжает сибирячка.

ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ КОНДУКТОРА

Судебные тяжбы длились несколько месяцев. Обидчицу Елены даже привлекли в качестве свидетельницы.

Женщине снова пришлось защищаться. Ее главным аргументом было то, что маска слетела с нее во время нападения кондуктора.

— На суде кондуктор говорила, что я первая накинулась на нее. И это вообще я спровоцировала драку, — говорит Елена.

В итоге суд поверил пассажирке. Наказывать штрафом Елену не стали, она ведь и так уже изрядно пострадала.

Но Елена хочет, чтобы кондуктор ответила за избиение. К сожалению, полицейские не направили сибирячку на прохождение судмедэкспертизы сразу после нападения.

— Видимые повреждения прошли, но осталась история болезни. Это и будет моим доказательством, — добавляет Елена. — Следующим шагом будет возмещение мне морального вреда.

Пассажирка планирует обратиться за помощью к юристам и все-таки пройти этот квест до конца.

КП-Новосибирск будет следить за развитием этой истории.

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