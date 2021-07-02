Одна на миллион: новосибирские врачи спасли пациентку с двумя влагалищами

Сибирячка с аномальными органами оказалась на операционном столе. Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского онкодиспансера

Необычная пациентка попала на операционный стол к хирургам областного онкологического клинического диспансера в Новосибирске. Во время операции по удалению злокачественной опухоли врачи, которых, как правило, сложно чем-то удивить, обомлели — у 74-летней пенсионерки обнаружились два влагалища и две матки, то есть вся репродуктивная женская система была в двойном количестве. Оказывается, сибирячка жила так всю жизнь и даже не знала о своей особенности. Кстати, женщина дважды стала мамой, благополучно выносив детей в одной из маток. Именно в ней впоследствии и поселился рак. К счастью, сложные хирургические вмешательства закончились хорошо. Пациентка уже пришла в себя и идет на поправку.

Как врачи смогли решить эту непростую медицинскую задачу — в материале КП-Новосибирск.

«Я И НЕ ЗНАЛА, ЧТО У МЕНЯ ТАКОЕ ВНУТРИ»

Жительница Новосибирской области 74-летняя Мария Петрова* всю жизнь прожила в деревне, занималась сельским хозяйством. Медицинских светил в селе не сыщешь, от всех болезней спасал фельдшер. Так что о своей аномальной патологии сибирячка даже не догадывалась, на здоровье не жаловалась. Застигнет врасплох простуда — на выручку приходит чай с малиной, от кашля помогает ромашка. Люди, выросшие на земле, в полях, обычно не жалуются на плохой иммунитет и депрессии. Для них это даже вроде как стыдно, да и нет у сельских жителей привычки хандрить и унывать.

Двоих здоровых деток родила Мария. Выносила, выкормила, на ноги поставила.

Заведующий онкогинекологическим отделением Новосибирского онкологического клинического диспансера Вираб Сисакян. Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского онкодиспансера

— Во время беременности я была на осмотрах у врачей, но в те годы не было никакого УЗИ. Когда меня кесарили, тоже ничего не сказали. Так и жила спокойно и не знала, что у меня такое внутри. А потом эта опухоль… Случилось кровотечение, попала в больницу. Тут и обнаружили, удивили. Но все прошло хорошо, чувствую себя сейчас намного лучше. Врачи просто волшебники! Внимательные, замечательные, а главное — профессионалы в своем деле, — рассказала КП-Новосибирск необычная пациентка.

«ОПЕРАЦИЯ БЫЛА ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ»

Сначала врачам областного онкологического клинического диспансера досталась просто сложная пациентка. Женщина в почтенном возрасте с уже хромающим здоровьем, но самое страшное — с достаточно приличной опухолью — размером с куриное яйцо — в матке. Во время внимательного обследования выяснилось, что больная еще и уникальна.

Операция длилась два часа. Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского онкодиспансера

— Это достаточно редкий случай. В моей практике такого не встречалось. У женщины обнаружились две матки, два влагалища. Мы были немного озадачены. Операция оказалась достаточно сложной, в том числе из-за удвоения генитальных органов. Делали ее с помощью лапароскопии. Четыре прокола. Были риски травматизации смежных органов, кроме того, после кесарева сечения остались старые рубцы и спайки, — говорит заведующий онкогинекологическим отделением Новосибирского онкологического клинического диспансера Вираб Сисакян.

Но Мария оказалась настоящим бойцом. Едва покинув операционную, она быстро пришла в себя и даже встала на ноги.

ОТРЕЗАЛИ ВСЕ ЛИШНЕЕ

Теперь сибирячка восстанавливает силы и настраивается на дальнейшее лечение. Ей предстоит пройти курс лучевой терапии и теперь уже намного чаще наблюдаться у специалистов.

— Единым блоком удалили все вместе с яичниками, чтобы не было дальнейших рисков. Сформировали новую вагину для полноценной жизни, — объясняет доктор.

Вместе с раковой опухолью врачам пришлось удалить женщине и все ее уникальные органы.

Сейчас Мария Петрова считается уже обычной пациенткой без всяких удвоенных органов и аномалий. Женщина готовится к выписке и даже шутит, что скучать по тому, что врачи у нее вырезали, она точно не будет.

* Имя изменено.

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