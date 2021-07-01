В Новосибирске новую ледовую арену покрасят в цвета хоккейного клуба «Сибирь»

Именно так выглядт проект нового ЛДС в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Новую ледовую арену, которую возводят к молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023, оформят в цветах ХК «Сибирь». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - Новосибирск заявил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— Фасадная часть будет выполнена в цветах ХК «Сибирь», чтобы это было узнаваемо. На станции метро «Спортивная» входная зона тоже будет в одинаковой цветовой гамме с ледовой ареной, — поделился с КП-Новосибирск Сергей Ахапов.

Напомним, строительство «Новосибирск-арены» началось в октябре 2019 года. Специалисты планируют завершить строительство уже в следующем году. А зимой 2023 года в ЛДС пройдет МЧМ-2023 по хоккею.

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