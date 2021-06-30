В Новосибирске эвакуировали посетителей строительного гипермаркета: спасатели рассказали, что случилось

Из строительного гипермаркета вывели 160 человек. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В среду, 30 июня, эвакуировали персонал и покупателей строительного гипермаркета на улице Мясниковой. Об этом сообщили очевидцы.

— Произошло задымление, включилась пожарная тревога, приехали спасатели, — уточнили новосибирцы в группе «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— Сообщение поступило в 15.40. Сработал датчик. Причина — подгорание продуктов без последующего горения, — уточнили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что из магазина эвакуировали 160 человек. Никто из них не пострадал.

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