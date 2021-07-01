«В плену были не мы»: офицеры новосибирского ОМОНа развенчали популярный фейк о событиях чеченской войны

Сотрудники новосибирского ОМОНа много раз выезжали в боевые командировки. Фото: из архива новосибирского ОМОНа.

25 лет по СМИ и даже по книгам расходится история о том, как якобы бойцы спецподразделения сдались боевикам. Ветераны чеченской войны рассказали, что произошло на самом деле.

ИСТОРИЯ МИФА

Если в поисковик интернета вбить слова «новосибирский ОМОН сдался в плен», всплывут десятки ссылок. В блогах, соцсетях и даже на сайтах СМИ расписаны подробности того, как наши бойцы покорились перед боевиками.

Об этом рассказывали даже заслуженные генералы.

Бойцов клеймил позором экс-министр внутренних Анатолий Куликов. В своих мемуарах «Тяжелые звезды» он написал: «Бойцы новосибирского ОМОНА струсили и просто положили оружие на землю».

Геннадий Трошев, возглавлявший Объединенную группировку войск Министерства обороны РФ в Чечне, описал пленении в книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала». «Боевики разоружили и взяли в плен более двух десятков новосибирских омоновцев, которые почему-то не оказали никакого сопротивления», - писал ныне покойный генерал.

Ветераны ОМОНа Геннадий Головачев (слева), Анатолий Рожков (справа) и командир ОМОНа Управления Росгвардии по Новосибирской области Евгений Щербаков пришли в студию Радио «Комсомольская правда». Фото: Ольга ТАБАТЧИКОВА.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

В 1996 году об этих событиях говорила вся страна: боевики тогда держали в плену больше сотни человек. Террористы требовали, чтобы за сохранение их жизни, власти вывели войска из Чечни и Северного Кавказа.

Начало января. Салман Радуев – один из опаснейших террористов-командиров – с отрядом боевиков вышел в Дагестан. Бандиты атаковали вертолетную базу российских войск под Кизляром, а потом захватили больницу.

Взяв более сотни заложников, колонна террористов двинулась обратно в Чечню. Уже рядом с Республикой проезжали блокпост с командированными из Новосибирска сотрудниками. Командиры запретили нашим останавливать колонну – под угрозой были жизни заложников из больницы. А боевики решили пополнить арсенал и велели бойцам сдать оружие. Их самих взяли в плен.

Пленный сотрудник ППС на видео объясняет, что для него было главным – сохранить жизни сотрудников. Фото: YouTube

ПЛЕН БЫЛ

В интернете легко найти видео. Заросшие щетиной в грязной одежде узники отвечают на вопросы своих пленителей.

«Нам другого выхода не было. Либо там мы гибли, либо была возможность вот, как поступили. То есть на эту сторону. Там путем обмена, или каким-то путем… Одним словом, остаться живым. Я за свою жизнь не боюсь. Моя задача была - только спасти работников милиции», - объясняет израненный мужчина в тельняшке.

Боевики добиваются, чтобы тот признал их – террористов – правоту.

«Вот, например вся мировая общественность называет эти действия терроризмом, - звучит голос с акцентом. – Как смотрите на это? Что мы должны делать, если нас уничтожают? Имеем ли мы право делать такие действия, если нас не считают за людей?»

Плен, действительно, был. Кстати, попавших к боевикам новосибирцев успели оплакать жены и матери. Им тогда объявили, что сотрудники расстреляны. Эта ложь была не долгой. Вскоре состоялся штурм боевиков, и большая часть пленных вышла на свободу.

КОГО, ВСЕ-ТАКИ, ВЗЯЛИ БОЕВИКИ?

А вот другая ложь кочует по мемуарам уже четверть века. В плен сдались на самом деле не бойцы ОМОНа.

- Я как раз находился на учебе в Омске. И знаю, что наш отряд весь находится на базе, и из наших в командировке в Чечне никого нет. А здесь передают, что как раз зашел в Кизляр Салман Радуев, что его колонне с заложниками дали возможность выйти в Чечню. И что по пути в поселке Первомайском якобы были обезврежены и взяты в плен сотрудники новосибирского ОМОНа, то есть мы, - рассказал КП-Новосибирск ветеран ОМОНа Геннадий Головачев.

Геннадий Головачев узнал о пленении новосибирских сотрудников, находясь в Омске. Фото: из архива новосибирского ОМОНа

Фактически выходит, что в пленные «записали» как раз его. И его сослуживцев. Но тех не было в Чечне в эти дни.

- Это не сотрудники ОМОНа. Да, в командировке в основном все носят черные береты, и гражданские корреспонденты понятие «сводный отряд», наверное, восприняли, как отряд милиции особого назначения, - рассуждает Геннадий.

На самом деле особых познаний не требуется, чтобы проверить истину. На том же самом видео с заложниками пленник в тельняшке объясняет, где он служит.

«Мы никакой не ОМОН, как средства массовой информации передавали. Здесь представители патрульно-постовой службы. То есть та служба, которая охраняла в городе Новосибирске, других городах, селах мир и покой граждан. А нас выбросили просто в качестве мяса сюда. Иначе не назовешь. Не обстрелянные, не обученные. Обыкновенная патрульно-постовая служба».

Кстати, Геннадий Головачев, который многое повидал в кавказских командировках, не осуждает плененных сотрудников ППС.

- Когда не находишься там, теоретически можно много рассуждать. Но я не знаю, как повел бы себя. В тот момент, когда реально была угроза уничтожения заложников, наверное, другого варианта у них не было, - размышляет он.

Анатолий Рожков получил тяжелое ранение в Чечне, но в плен он не сдавался. Фото: из архива новосибирского ОМОНа.

ОМОНовцы много раз обсуждали эту историю между собой. С освобожденными патрульными общался Анатолий Рожков – тоже ветеран новосибирского ОМОНа, который был ранен на Кавказе.

- За всю историю двух кавказских войн, наверное, ни одно подразделение ни ОМОНа, ни СОБРа в плен не сдавалось, - говорит Анатолий. - Мы общались потом с этими парнями. Говорит «Что я сделаю? Он стоит, держит ствол перед заложником - или положи автомат, или я его пристрелю». И что ты будешь делать?

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