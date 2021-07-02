«Будут кусать еще больше»: в Новосибирске резко выросло число кровососущих мошек

В Новосибирске резко выросло число кровососущих мошек Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области увеличилось число кровососущих насекомых — комаров и мошек. Известно, комары в начале июля как правило исчезают, однако в этом году они до сих пор активны. Кроме того, сибиряков атакуют назойливые мошки. Их число в ближайшее время будет только расти. Об этом КП-Новосибирск рассказала кандидат биологических наук Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.

— Погодные условия принесли изменения — комары явно активизировались. Их активному росту и размножению поспособствовали дожди. В области образовались дополнительное водоемы — именно в них активизировались насекомые. К этому времени они обычно завершают существование, однако выезды, которые проводят ученые, показали, что комары активно летают до сих пор, — уточнила эксперт. — Что касается мошек, сейчас встречаются популяции, которые должны были закончить лет — речь о тех, которые рождаются в мелких реках — Бердь и Иня. Однако остатки этих видов еще летают: из-за прохладной погоды они задержались в своем развитии. Сейчас же наступила очень жаркая погода — до 5 июля температура будет выше + 30 градусов. Такая температура способствует быстрому прогреву воды в Оби. А мошки этим пользуются — активно рождаются в водотоках реки, а потом ищут жертв в лице животных и человека. Таким образом, сейчас начинается тот бич, который преследует сибиряков — мошки из Оби. В ближайшие дни будут кусать всех еще больше, — добавила Людмила Петрожицкая.

По словам эксперта, атаковать сибиряков кровопийцы будут до 20-х чисел июля. Пик активности — с 10 по 15 июля.

— Самые активные часы лета мошек — с 9 утра до полудня, а также с 17:00 до 20:00, — уточнила ученый.

Эксперт рекомендовала одеваться в закрытую одежду и использовать средства защиты, которые отпугивают насекомых. Однако их не рекомендуется наносить на тело, чтобы не навредить своему здоровью. Распылять их лучше всего непосредственно на одежду.

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