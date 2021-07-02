В Академгородке отключили воду из-за прорвавшей канализации, стекающей в Обское море

Коллектор, где произошел порыв, начали ремонтировать Фото:Евгений Назаров

Коммунальщики приступили к ремонту коллектора, где произошел порыв. Из-за этого дома Академгородка остались без воды. Напомним, содержимое начало стекать в Обское море. Из-за этого спасатели настоятельно рекомендовали новосибирцам не заходить в воду, так как это опасно.

Как сообщает издание «Навигатор», участок магистрального канализационного коллектора, где произошел порыв, обслуживает МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.

Без перекрытия канализационных стоков отремонтировать трубу не получится.

— Произошел прорыв на трубопроводе диаметром 800 мм с впайкой на перекачную станцию, — рассказал главный инженер ФГУП «УЭВ» Евгений Назаров. — Перед ремонтом нам нужно опустошить трубу, поэтому воду надо отключить.

Как сообщили в администрации Советского района, в связи с ситуацией на коллекторе в правобережье будет отключено горячее водоснабжение, а в жилом районе Кирово — холодное.

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