Вторые сутки после взрыва: что происходит на месте разрушенной пятиэтажки в Новосибирске сейчас

Завалы закончили разбирать только днем 10 февраля. Фото: Анна ПАШАГИНА

Вторые сутки после взрыва на улице Линейной переживает Новосибирск. Утром 10 февраля спасатели полностью разобрали завалы. Число жертв увеличилось до 13, пострадавших — 21 человек. Девять из них распределены по больницам. Пациентов приняли городская больница № 1, больница № 34, областная клиническая больница и НИИТО. Двое находятся в реанимации.

Вокруг разрушенного дома новосибирцы создали мемориал. Они несут цветы и игрушки на место трагедии, чтобы почтить память погибших.

Новосибирцы создали возле дома мемориал. Фото: Анна ПАШАГИНА

Жильцам раздали ценные вещи, деньги, лекарства из уцелевших квартир. Для пострадавших в нескольких местах города открыли пункты сбора гуманитарной помощи. Общественные организации «Маяк», «Волонтер-сиб», серебряные волонтеры, студенческий спасательный отряд «Salus» и другие подключились к помощи пострадавшим. В школе №85 они собирают теплую одежду, еду, воду, средства личной гигиены, деньги. Часть выручки от балета «Золушка» оперный театр передаст семьям погибшим и пострадавшим.

Волонтеры собирают гуманитарную помощь для пострадавших. Фото: Анна ПАШАГИНА

Уже начались выплаты по 100 тысяч рублей на каждую квартиру по спискам проживающих. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества от 50 до 100 тысяч на каждого человека. Раненым заплатят по 200-400 рублей, семьям погибших — по 1 миллиону рублей.

Пятиэтажку расселят за счет средств областного бюджета. Людей временно заселили в муниципальную гостиницу «Северная». Дом №39 на Линейной будет без очереди внесен в программу расселения из аварийного жилья. Каждая семья сможет или получить новую квартиру, или получить равноценную выплату за старую и найти новое жилье самим.

13 человек погибло из-за взрыва, еще 21 пострадал. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске объявили траур. Над оперным театром, над зданиями органов власти приспустили флаги, а все развлекательные мероприятия и передачи отменили.

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