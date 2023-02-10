Общественные организации подключились к помощи пострадавшим при взрыве на Линейной в Новосибирске

В школу № 85 привозят гуманитарную помощь. Фото: Анна ПАШАГИНА

Добровольцы и волонтеры помогают разбирать гуманитарную помощь, которую новосибирцы приносят для пострадавших при взрыве 9 февраля на Линейной, 39. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

На месте работают социальные службы. Фото: Анна ПАШАГИНА

– Ребята помогают с сортировкой вещей, предметов первой необходимости и продуктов питания, приносимых жителями нашего города для пострадавших людей разрушенного дома, – сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Приемные ведомств и министерств разместились в кабинетах школы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Один из пунктов временного размещения находится в школе № 85 «Журавушка». Приносить вещи можно на Дуси Ковальчук, 16, в Городской комплексный центр социального обслуживания населения.

Открыт кабинет психолога для пострадавших. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кроме поискового отряда, в школе работают представители Минздрава и прокуратуры региона, психологи и социальный фонд. Пострадавшие могут оставить заявку на получение жилья в маневренном и аварийном фондах, работает миграционная служба.

Также жильцы дома могут подать заявления в маневренные фонды. Фото: Анна ПАШАГИНА

Информацию о необходимой помощи можно получить в отделении срочного социального обслуживания по телефону: 217-94-73, у руководителя филиала КЦСОН Центрального округа: 225-77-70, либо в городской социальной справочной службе: 375-87-87.

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