Общественные организации подключились к помощи пострадавшим при взрыве на Линейной в Новосибирске

В школу № 85 привозят гуманитарную помощь.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Добровольцы и волонтеры помогают разбирать гуманитарную помощь, которую новосибирцы приносят для пострадавших при взрыве 9 февраля на Линейной, 39. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».
На месте работают социальные службы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
– Ребята помогают с сортировкой вещей, предметов первой необходимости и продуктов питания, приносимых жителями нашего города для пострадавших людей разрушенного дома, – сообщили в поисковом отряде «Маяк».
Приемные ведомств и министерств разместились в кабинетах школы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Один из пунктов временного размещения находится в школе № 85 «Журавушка». Приносить вещи можно на Дуси Ковальчук, 16, в Городской комплексный центр социального обслуживания населения.
Открыт кабинет психолога для пострадавших.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Кроме поискового отряда, в школе работают представители Минздрава и прокуратуры региона, психологи и социальный фонд. Пострадавшие могут оставить заявку на получение жилья в маневренном и аварийном фондах, работает миграционная служба.
Также жильцы дома могут подать заявления в маневренные фонды.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Информацию о необходимой помощи можно получить в отделении срочного социального обслуживания по телефону: 217-94-73, у руководителя филиала КЦСОН Центрального округа: 225-77-70, либо в городской социальной справочной службе: 375-87-87.
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