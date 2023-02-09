Новосибирцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим при взрыве газа в доме на Линейной,39

В Новосибирске организовали сбор гуманитарной помощи для жильцов дома на Линейной,39. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске организовали сбор гуманитарной помощи для жильцов дома на Линейной,39, где 9 февраля произошел взрыв газа. Об этом сообщили в мэрии города.

Пункт приема организовали в школе №85, расположенной по адресу Красный проспект, 83/1. Туда приносят теплые вещи, предметы первой необходимости, постельное белье, а также продукты длительного хранения.

Корреспондент КП-Новосибирск, работающая на месте ЧП, показала, как происходит сбор гуманитарной помощи. В школу принесли большое количество бутылок с питьевой водой. Продукты разложены по разным пакетам. В одном можно увидеть хлебобулочные изделия, во втором – сыр.

Продукты разложены по пакетам. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, , утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел взрыв. Произошло обрушение целого подъезда многоквартирного дома. Пока известно об одном погибшем и как минимум девяти пострадавших. Под завалами еще находятся люди. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

Ранее КП-Новосибирск писала, что «горячая линия» заработала в Новосибирске после мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39.

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