В Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 10 февраля

После взрыва в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске объявлен день траура. Фото: Анна ПАШАГИНА

Государственные флаги приспустили в Новосибирске в день траура 10 февраля. Это связано с ЧП, которое произошло на Линейной, 39 – после взрыва газа там полностью обрушился один подъезд.

− В день траура 10 февраля на всей территории региона следует приспустить флаги Новосибирской области. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендовано приспустить флаги муниципальных образований Новосибирской области, − написано на сайте правительства.

Теле- и радиокомпаниям посоветовали отметить все программы развлекательного характера. А организациям и учреждениям культуры – отказаться от увеселительных мероприятий.

Напомним, трагедия произошла утром 9 февраля. Спасатели целый день разгребали завалы. В общей сложности пострадали 22 человека. Из них 13 местных жителей погибли.

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