Двое пострадавших при взрыве в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске находятся в реанимации

Стало известно состояние пострадавших при взрыве на Линейной, 39. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске после трагедии на Линейной, 39 пострадали 9 человек. На данный момент в больницах находятся 7 пациентов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Пациентов приняли городская больница № 1, больница № 34, областная клиническая больница и НИИТО, куда вчера перевели одну из пострадавших.

– После поступления сигнала в течение 5 минут прибыло 19 экипажей скорой помощи. Из них 13 государственных, 5 частных и 1 машина центра медицины катастроф. Помощь начали оказывать в первые полчаса после взрыва. Во всех больницах развернули дополнительные койки. В частной медицинской организации, расположенной рядом с местом взрыва, развернули операционную, – рассказала Лада Шалыгина.

Машины дежурили в течение всего дня, даже сейчас, после завершения разбора завалов, возле разрушенного здания стоит скорая.

Два пациента в реанимации, остальные – в состоянии средней степени тяжести. У них переломы, ожоги и отравление угарным газом. Областная больница – единственная, которая имеет ожоговый центр, поэтому туда направили трех человек с ожогами, среди которых мама и сын. Они находятся в отделении реанимации.

Несмотря на то, что в МЧС официально подтверждают информацию о 13 погибших, в Минздраве утверждают, что погибли 12 человек, из них 1 ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber