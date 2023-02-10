Депутаты новосибирского Заксобрания организовали сбор помощи пострадавшим при обрушении дома на Линейной

Депутаты Заксобрания НСО организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших при взрыве дома на Линейной. Фото: Анна ПАШАГИНА

Депутаты Заксобрания Новосибирской области решили помочь жителям пятиэтажки на Линейной, 39, где произошел взрыв газа. Для пострадавших собирают вещи, еду и деньги.

− Собранную депутатами гуманитарную помощь уже привозят в пункт сбора гуманитарной помощи, открытый в региональном отделении «Единой России» по адресу Красный проспект, 155. Сбор гуманитарной помощи идет и в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: улица Дуси Ковальчук, 16, − отметили на сайте Заксобрания.

Как рассказала депутат Елена Спасских, сегодня они привезли новые теплые вещи – куртки и прочую одежду. Также для пострадавших закупили воду, продукты и средства личной гигиены.

Кроме того, для жильцов обрушившегося дома организовали сбор средств.

Ранее КП-Новосибирск писала, что общественные организации подключились к помощи пострадавшим при взрыве на Линейной в Новосибирске.

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