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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 10:48

Депутаты новосибирского Заксобрания организовали сбор помощи пострадавшим при обрушении дома на Линейной

Им привозят теплые вещи, воду и продукты
Анастасия ХРОМЫХ
Депутаты Заксобрания НСО организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших при взрыве дома на Линейной.

Депутаты Заксобрания НСО организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших при взрыве дома на Линейной.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Депутаты Заксобрания Новосибирской области решили помочь жителям пятиэтажки на Линейной, 39, где произошел взрыв газа. Для пострадавших собирают вещи, еду и деньги.

− Собранную депутатами гуманитарную помощь уже привозят в пункт сбора гуманитарной помощи, открытый в региональном отделении «Единой России» по адресу Красный проспект, 155. Сбор гуманитарной помощи идет и в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: улица Дуси Ковальчук, 16, − отметили на сайте Заксобрания.

Как рассказала депутат Елена Спасских, сегодня они привезли новые теплые вещи – куртки и прочую одежду. Также для пострадавших закупили воду, продукты и средства личной гигиены.

Кроме того, для жильцов обрушившегося дома организовали сбор средств.

Ранее КП-Новосибирск писала, что общественные организации подключились к помощи пострадавшим при взрыве на Линейной в Новосибирске.

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