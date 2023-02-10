В Новосибирске НОВАТ не стал отменять балет «Золушка» в день траура

Другие вечерние спектакли, запланированные на сегодня, тоже проходят по расписанию. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В пятницу, 10 февраля, в НОВАТе показали балет «Золушка» − несмотря на то, что сегодняшний день объявлен днем траура и развлекательные мероприятия отменили. В театре объяснили, почему спектакль все-таки состоялся.

− НОВАТ не имеет возможности своевременно оповестить зрителей, в том числе большие группы школьников, приезжающих в этот день на спектакль «Золушка» из районов Новосибирской области и соседних регионов, − написали в группе оперного «ВКонтакте».

Другие вечерние спектакли, запланированные на сегодня, тоже проходят по расписанию. Часть выручки пообещали отправить семьям погибших и пострадавших при взрыве газа на Линейной, 39.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Напомним, жертвами ЧП стали 13 человек.

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