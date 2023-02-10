В Новосибирске отменили все концерты после взрыва на Линейной, 39

Развлекательные мероприятия в Новосибирске отменили после взрыва на Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 10 февраля, в Новосибирске объявлен день траура. Все развлекательные мероприятия – концерты, спектакли и фестивали, отменяются. Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.

− О новых дате и времени проведения отмененных мероприятий будет сообщено дополнительно на официальных сайтах и в аккаунтах учреждений в социальных сетях, − подчеркнули в Минкульте.

Представители Министерства выразили свои соболезнования родным и близким новосибирцев, погибших при взрыве газа на Линейной, 39. Также они пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, ЧП произошло утром 9 февраля. В результате взрыва газа обрушился целый подъезд пятиэтажки. В общей сложности пострадали 22 человека, из них 13 погибли.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 10 февраля.

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