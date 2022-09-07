В Новосибирске арестовали директора турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку. Фото: Анна ПАШАГИНА

В среду, 7 сентября, в Кировском районной суде Новосибирска избрали меру пресечения директору турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку. Заседание длилось несколько часов.

– Андрея Степанова арестовали до 2 ноября 2022 года, – сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск, – во время заседания Степанов просил о домашнем аресте или залоге под недвижимость. Но следователь был против, аргументировал тем, что Степанов скрыл свой телефон. Обвиняемый говорил, что во время ЧП был на Алтае. Также в суде допросили экс-супругу директора клуба путешественников. Она пояснила, что, если бы не турфирма бывшего мужа, она осталась бы без содержания. Женщина официально не работает.

Напомним, о задержании директора клуба путешественников стало известно 5 сентября. В самой фирме в этот день прошли обыски.

Ранее сообщалось, что группа туристов отправилась на вершину Ключевской сопки 3 сентября. В этот же день несколько человек сорвались с высоты вниз и погибли. Один из гидов сообщил о ЧП в МЧС. Спасатели сразу же выдвинулись на место. Однако приземлиться они не смогли из-за погоды. При этом число жертв росло. Так, накануне, 6 сентября, стало известно, что при восхождении погибли 9 человек, среди них – новосибирский гид Андрей Мищенко. На него, кстати, как удалось выяснить КП-Новосибирск возбудили уголовное дело. Троих выживших с высоты 3300 метров эвакуировали накануне. А сегодня, 7 сентября, с горы спустили тела 9-ти погибших. Их отправят в Петропавловск-Камчатский на судмедэкспертизу.

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