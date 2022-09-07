Арест директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку: прямая онлайн-трансляция

Андрею Степанову избирают меру пресечения. Фото: соцсети.

Арест директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку, проходит в Кировском районном суде. Прямая онлайн-трансляция из зала заседания, где решится судьба Андрея Степанова, начнется в 12.30.

Напомним, 3 сентября восхождение на вулкан обернулось страшной трагедией - погибли 9 человек, в том числе новосибирский гид Андрей Мищенко. Основная версия случившегося - сорвалась связка, в которой шли туристы. Сразу погибли пять человек, еще четверо - в течение следующих двух суток. Эвакуировать троих выживших - двух туристов и барнаульского гида Ивана Алабугина - спасатели смогли только в ночь на 6 сентября: раньше пробиться к ним сотрудники МЧС не могли из-за непогоды.

КАК ПРОХОДИТ АРЕСТ ДИРЕКТОРА НОВОСИБИРСКИЙ ТУРФИРМЫ, ОРГАНИЗОВАВШЕЙ ПОХОД НА КЛЮЧЕВСКУЮ СОПКУ

Андрея Степанова завели в зал судебных заседаний.

Андрей Степанов в суде. Фото: Анна ПАШАГИНА

На процессе присутствует следователь с Камчатки.

Следователь с Камчатки присутствует на процессе. Фото: Анна ПАШАГИНА

На избрание меры пресечения пустили журналистов.

На заседание пришло много журналистов. Фото: Анна ПАШАГИНА

Однако адвокат директора заявил, что комментировать ситуацию они с подзащитным не будут.

Адвокат директора от комментариев отказался. Фото: Анна ПАШАГИНА

Судья начала заседание: защита попросила закрыть процесс для СМИ.

Защита потребовала от судьи закрыть процесс. Фото: Анна ПАШАГИНА

Судья удалилась в совещательную комнату, журналисты ждут ее решения.

Журналисты ждут, закроют ли заседание. Фото: Анна ПАШАГИНА

Судья вернулась в зал: она заявила, что заседание будет открытым.

Судья оставила заседание открытым. Фото: Анна ПАШАГИНА

Адвокат просил суд разрешить Андрею Степанову сидеть с ним на скамье, а не в спецкамере, но в этом судья отказала. После этого адвокат запросил время на консультацию - судья объявила перерыв на 30 минут.

Степанову не разрешили сесть на скамью рядом с адвокатом. Фото: Анна ПАШАГИНА

Андрей Степанов и его адвокат с журналистами так и не общаются.

Журналистов вновь запустили в зал заседаний, все ждут решения судьи.

Заседание возобновилось. Фото: Анна ПАШАГИНА

На суде следователь заявил, что, когда Андрея Степанова задержали, он отказался от дачи показаний, сказал, что у него плохое самочувствие, и вину свою не признал. В отношении директора турфирмы возбуждено два уголовных дела - за причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие просит заключить Степанова под стражу.

Следствие просит заключить Степанова под стражу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Степанов просит о домашнем аресте или залоге под недвижимость. Однако следователь против: аргументирует тем, что Степанов скрыл свой телефон. Но Степанов говорит, что во время ЧП был на Алтае.

Степанов просит для себя домашний арест. Фото: Анна ПАШАГИНА

На заседании назвали цену тура - 108 тысяч рублей.

Судья зачитывает показания потерпевших: сейчас в деле их 6. Мама одного из погибших туристов узнала о смерти сына из СМИ.

Судья зачитывает показания потерпевших. Фото: Анна ПАШАГИНА

На суде огласили информацию о прошедших обысках. Во время обыска правоохранители изъяли ежедневник, печать, договор подряда, договор аренды, какие-то бумаги по технике безопасности, мобильный телефон фирмы. Адвокат директора фирмы тут же заявил, что обыски прошли некорректно.

Адвокат заявил, что обыски в фирме прошли незаконно. Фото: Анна ПАШАГИНА

Адвокат попросил приобщить к делу договор об аренде жилья на Камчатке, если Степанова повезут на следственные действия туда. Расчет тут был на то, что так директора фирмы благодаря этому могут не взять под стражу. Но на руках у адвоката был только скан договора, а не оригинал. Суд бумагу не принял.

Адвокат предоставил суду договор об аренде. Фото: Анна ПАШАГИНА

Адвокат попросил допросить бывшую супругу директора турфирмы - Марину Степанову.

Марина Степанова в зале суда. Фото: Анна ПАШАГИНА

Женщина заявила, что живет у свекрови - мамы Степанова. Она - дизайнер штор, но 10 лет официально не работает. И сказала, что если бы не турфирма мужа, то она осталась бы без содержания.

Жена директора 10 лет не работает. Фото: Анна ПАШАГИНА

Судья огласила решение: Степанов будет в СИЗО до 2 ноября.