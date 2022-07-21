Оправдания не помогут: юрист рассказал, что грозит депутату Пироговой за оскорбительный пост про погибших солдат

Дама от оппозиции прошлась по погибшим во время спецоперации на Украине российским солдатами.. Фото: соцсети.

Скандал вокруг твита депутата гордумы Новосибирска Хельги Пироговой набирает обороты. Дама от оппозиции прошлась по погибшим во время спецоперации на Украине российским солдатами. Депутатку вызвали на комиссию по этике. Ей светит уголовное дело и лишение мандата депутата. Также ее словами заинтересовался глава СК Бастрыкин. Цитировать высказывание Пироговой не будем, но о том, какие последствия породили необдуманные слова, расскажем.

Скандальный пост Пироговой вызвал бурную реакцию не только у местных властей. Депутатшу раскритиковали журналист Гаспарян и телеведущий Владимир Соловьев. Первый опубликовал в Телеграм-канале гневный пост с нелицеприятными словами в адрес Пироговой. А Владимир Соловьев продублировал его в своем телеграм-канале, поддержав мнение коллеги.

– Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова опубликовала в соцсети скандальный пост про погибших во время спецоперации русских солдат. Надеюсь, что она ответит по закону, - процитировал Гаспаряна Соловьев.

Не остался в стороне и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он назвал Пирогову не самой умной городской девицей, а ее высказывание циничным и необдуманным.

– Уверен, что правоохранительные органы дадут оценку этим действиям. Однако речь не только о букве Закона. Ведь, вне зависимости от политических убеждений, существуют общечеловеческие, моральные нормы, – написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Напомним, первым на ее высказывание внимание обратил первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата.

— Считаю, что действия Хельги Пироговой несовместимы со званием депутата представительного органа власти Новосибирска. Действия Хельги Пироговой, порочащие честь и оскверняющие память российских воинов, погибших в специальной военной операции на Украине, должны стать темой рассмотрения комиссии по депутатской этике, — написал Панферов во «ВКонтакте».

Кроме того, он обратился в прокуратуру, чтобы в ведомстве проверили высказывание депутатши на наличие экстремизма.

После чего коллективное обращение к председателю СК РФ составили депутаты Заксобрания Новосибирского области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района. Они попросили проверить скандальный пост на законность.

Историю Пироговой под личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку в отношении депутата, после которой необходимо доложить ему о результатах.

Известно, что Хельгу Пирогову в пятницу, 22 июля, вызвали на комиссию по этике. Заседание пройдет в закрытом режиме. Однако, комиссия - скорее, формальность. Единственное, что грозит на ней Пироговой - "рекомендация" больше подобного не писать. Коллеги Пироговой уверены, одних рекомендаций будет мало.

– Есть обращения от жителей в Совет депутатов, чтобы мы рассмотрели её высказывания на комиссии по этике, лишили Пирогову депутатских полномочий и завели на неё уголовное дело. По компетенции мы независимо от решения обязаны передать эти обращения и высказывания депутата в правоохранительные органы. Если ее слова попадут под статьи уголовного или административного кодекса, будет возбуждено дело, – рассказал КП-Новосибирск председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Асанцев добавил, что в случае, если суд признает Хельгу Пирогову виновной по уголовной статье, у горсовета будут полномочия к тому, чтобы лишить ее мандата. Пирогова, похоже понимает, что дело приняло неприятный для нее оборот. Скандальный твит удалила и попыталась оправдаться. Написала, что якобы ее слова вырвали из контекста. И привела какие-то не очень убедительные доводы.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Кстати, оправдания Пирогову теперь вряд ли спасут. Слово не воробей – вылетит, не поймаешь – как раз про ее ситуацию. Что грозит депутатке за дерзкую выходку, КП-Новосибирск рассказал юрист Константин Зиновьев.

– Честно говоря, пост у неё был странный. Такое впечатление, что автор и русским языком не очень-то владеет - мысль не может толком выразить. Впрочем, если в СК заявление подано, то оно будет рассмотрено. Думаю, что здесь без проведения лингвистической экспертизы никак не обойтись. Только экспертиза может указать как воспринимает этот пост читатель (с учётом всяческих контекстов). В случае выявления состава преступления Пироговой грозил либо штраф до 300 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Я здесь усматриваю ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", – пояснил КП-Новосибирск эксперт.

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