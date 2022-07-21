Могут ли лишить Хельгу Пирогову звания депутата, рассказали в горсовете

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике после оскорбления военнослужащих. Фото: Мэрия Новосибирска / соцсети Хельги Пироговой.

Депутата новосибирского горсовета Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике после скандального поста в соцсетях – в нем она оскорбила погибших российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.

– Действия Хельги Пироговой, порочащие честь и оскверняющие память российских воинов, погибших в специальной военной операции на Украине, должны стать темой рассмотрения комиссии по депутатской этике, – заявил в открытом письме на своей странице в соцсетях первый зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

О том, какие последствия могут ждать Пирогову после комиссии, КП-Новосибирск рассказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

– Если комиссия примет решение признать неэтичными высказывания депутата, то последствием для него будет рекомендация не применять, не употреблять подобные выражения. Депутат может принять к сведению, но продолжать их использовать, – сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Асанцев.

Комиссию соберут в 13:00 завтра, 22 июля. Заседание проведут в закрытом режиме. Коллеги Пироговой говорят, что просто «рекомендации» будет мало.

– Есть обращения от жителей в Совет депутатов, чтобы мы рассмотрели её высказывания на комиссии по этике, лишили Пирогову депутатских полномочий и завели на неё уголовное дело. По компетенции мы независимо от решения обязаны передать эти обращения и высказывания депутата в правоохранительные органы. Если ее слова попадут под статьи уголовного или административного кодекса, будет возбуждено дело, – отметил председатель горсовета.

В том случае, если суд признает Хельгу Пирогову виновной по уголовной статье, у горсовета будут полномочия к тому, чтобы лишить ее мандата.

Как только в интернете начался ажиотаж, Пирогова удалила пост, но многие СМИ уже распространили скриншоты.

– Мое мнение со стороны: если человек отстаивает мнение, что слова были вырваны из контекста, зачем тогда удаляет пост? – считает Дмитрий Асанцев. – Я прочитал внимательно. Там ничего не вырвано из контекста. Человек высказывает свое мнение на комментарии людей, которые похоронили своих близких, погибших в ходе специальной военной операции. Человек оскорбляет погибших военнослужащих. Я пытаюсь найти объяснение, какое-то иное истолкование, но не могу, – признался КП-Новосибирск депутат.

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Хельги Пироговой, а журналист Соловьев раскритиковал депутата за пост о погибших российских военных. Поступок Пироговой прокомментировали также губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панферов.

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