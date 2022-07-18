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Общество18 июля 2022 16:00

Панферов призвал наказать новосибирского депутата Хельгу Пирогову за оскорбление погибших во время спецоперации российских военных

Зампред регионального Заксобрания просит лишить ее звания депутата
Галина СИМОНОВА
Андрей Панферов призвал лишить Хельгу Пирогову звания депутата за оскорбительный пост про погибших российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине. Фото: Заксобрание НСО

Андрей Панферов призвал лишить Хельгу Пирогову звания депутата за оскорбительный пост про погибших российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине. Фото: Заксобрание НСО

Первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата за оскорбительный пост про погибших российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине.

— Считаю, что действия Хельги Пироговой несовместимы со званием депутата представительного органа власти Новосибирска. Действия Хельги Пироговой, порочащие честь и оскверняющие память российских воинов, погибших в специальной военной операции на Украине, должны стать темой рассмотрения комиссии по депутатской этике, — написал Андрей Панферов на своей странице Вконтакте.

Зампред Заксобрания также отметил, что оставляет за собой право обратиться по данной ситуации в прокуратуру.

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