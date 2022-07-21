Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Хельги Пироговой после ее поста про погибших российских военных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Хельги Пироговой, депутата совета депутатов Новосибирска. Ранее она опубликовала оскорбительный пост про погибших российских военных.

– Депутаты из Новосибирской области обратились к Председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой после публикации ей поста, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил в рамках проводимой процессуальной проверки изучить все доводы. После чего доложить ему о результатах.

Впервые пост Пироговой прокомментировал Андрей Панферов, первый зампред Заксобрания НСО. Он опубликовал открытое обращение к мэру Новосибирска и горсовету. В нем он призвал лишить женщину звания депутата за ее оскорбительные высказывания. Панферов обратился и в прокуратуру. Кроме того, коллективное обращение к председателю СК РФ составили депутаты Заксобрания Новосибирского области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района. Они попросили проверить скандальный пост на законность. О выходке Пироговой высказался и губернатор Андрей Травников. Он отметил, что та позволила себе совершенно недопустимое высказывание. Глава региона надеется, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и дадут оценку действиям женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Панферов призвал наказать новосибирского депутата Хельгу Пирогову за оскорбление погибших во время спецоперации российских военных

Зампред регионального Заксобрания просит лишить ее звания депутата (подробнее).

Андрей Панферов обратился в прокуратуру по поводу поста депутата Хельги Пироговой о российских военных

Он просит проверить высказывание на содержание в нем экстремизма (подробнее).

Дмитрий Асанцев прокомментировал пост новосибирского депутата Хельги Пироговой о погибших российских военных

В своей публикации в соцсетях депутат резко высказывалась о погибших в ходе спецоперации российских солдатах (подробнее).

Новосибирские депутаты обратились к главе СК РФ из-за поста Хельги Пироговой про погибших российских военных

Они просят проверить публикацию их коллеги на законность (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер