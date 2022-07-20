Новосибирские депутаты обратились к главе СК РФ из-за поста Хельги Пироговой про погибших российских военных

Депутаты написали заявления на имя Александра Бастрыкина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Заксобрания Новосибирского области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района составили коллективное заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем они просят проверить на законность пост их коллеги — депутата совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой.

— Сейчас эта бумага с подписями депутатов уже направлена в Москву для рассмотрения в Следственном комитете, — подтвердил КП-Новосибирск первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Напомним, ранее Андрей Панферов уже обратился в прокуратуру с требованием проверить оскорбительный пост Пироговой про погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных. Зампред Заксобрания также предлагал лишить Хельгу Пирогову звания депутата.

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