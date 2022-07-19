Андрей Панферов обратился в прокуратуру по поводу поста депутата Хельги Пироговой о российских военных

Андрей Панферов написал заявление в прокуратуру с требованием проверить оскорбительный пост Хельги Пироговой о российских военных. Фото: Заксобрание НСО

Первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов написал заявление в прокуратуру с требованием проверить оскорбительный пост депутата Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных.

— Я обратился в прокуратуру с требованием, чтобы органы провели проверку по факту законности высказываний такого рода, а также с требованием проверить данный пост на содержание в нем экстремизма, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов. — Я считаю, что автор должна понести ответственности за такие слова в адрес наших солдат, которые погибли, защищая интересы нашей страны.

Ранее зампред Заксобрания опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата.

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