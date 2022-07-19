Дмитрий Асанцев прокомментировал пост новосибирского депутата Хельги Пироговой о погибших российских военных

Дмитрий Асанцев высказался об оскорбительном посте Хельги Пироговой о погибших в ходе выполнения спецоперации на Украине российских военных. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев высказался об оскорбительном посте депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших в ходе выполнения спецоперации на Украине российских военных. Напомним, первым этот вопрос поднял первый зампред Заксобрания региона Андрей Панферов. Он опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата.

— Я уверен, не только в нашей культуре, но и в традициях многих других народов принято о мертвых плохо не говорить. Тем более, о погибших солдатах собственной армии. Меня данное высказывание задело лично как человека. На мой взгляд, это уже совсем не политика, а показатель отношения к человеческим ценностям, — пояснил КП-Новосибирск председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Публикацию Пироговой рассмотрят также на комиссии по депутатской этике. В зависимости от решения комиссии, материалы могут быть направлены в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Чтобы оценку словам депутата дали уже непосредственно органы.

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