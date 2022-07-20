Губернатор Андрей Травников высказался о посте Хельги Пироговой про погибших российских военных

Андрей Травников высказался о посте Хельги Пироговой про погибших российских военных. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался насчет оскорбительного поста депутата совета депутатов Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных.

— Не могу остаться в стороне и не прокомментировать абсолютно циничную выходку Хельги Пироговой, которая позволила себе совершенно недопустимое высказывание в адрес погибших российских солдат в социальной сети. Уверен, что правоохранительные органы дадут оценку этим действиям. Однако речь не только о букве Закона. Ведь, вне зависимости от политических убеждений, существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны, — написал Андрей Травников в своем телеграмм-канале.

Напомним, первым об этом высказывании Хельги Пироговой заговорил первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он разместил у себя в соцсетях открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата за оскорбительный пост. Позже Андрей Панферов обратился на этот счет в прокуратуру. Позже депутаты Заксобрания Новосибирского области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района составили коллективное заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой проверить пост Пироговой на законность.

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