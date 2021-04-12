Последние новости Новосибирска на 12 апреля 2021 года: Моргенштерн перевел благотворительному фонду 666 тысяч рублей, новосибирские подростки ограбили мобильный сервис-центр на миллион

Рассказываем последние новости на 12 апреля 2021 года в Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 апреля 2021 года: читайте «Комсомольскую правду» и будьте в курсе самых важных событий в регионе.

ИЗВЕСТНЫЙ РЭПЕР СДЕЛАЛ «ДЬЯВОЛЬСКОЕ» ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

В социальных сетях активно обсуждают благотворительный жест рэпера Моргенштерна. Накануне благотворительный фонд «Солнечный город» поделился с подписчиками в Инстаграме позитивной новостью, что известный артист пожертвовал в День добра на проект «Наставничество» для детей сирот достаточно крупную и необычную сумму. Деньги ушли на счет партнеров фонда в Уфу, на родину артиста. Там очень обрадовались такой поддержке, а всем критикам в соцсетях сотрудники организации ответили, что цифры тут не при чем, для детей это огромная помощь.

— Может быть для Алишера это какое-то счастливое число, мы не видим тут ничего криминального, — прокомментировали КП-Новосибирск в фонде.

ПОПУЛЯРНЫЙ СИБИРЯК СЛАВА МЭРЛОУ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО У НЕГО В ГОЛОВЕ ОПУХОЛЬ

Не менее известный в стране битмейкер, родившийся в Новосибирске, а теперь покоряющий музыкальные чарты, признался своем Инстаграме, что с 14 лет ходит с кистой на голове и имеет склонность к онкологии. Этой откровенностью сибиряк пытался привлечь внимание своих поклонников к своему новому проекту.

Слава Мэрлоу занялся благотворительностью. Фото: соцсети.

Рэпер решил выпускать необычные подушки-обнимашки со своим изображением, а вырученные от продажи средства отдавать на благотворительность в фонд Константина Хабенского, который курирует онкобольных детей.

— Публичная благотворительность — это круто! — заявил битмейкер Слава Мэрлоу.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ ПОДРОСТКОВ, УКРАВШУЮ АЙФОНЫ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Юные сибиряки, облачившись в темные толстовки с глубокими капюшонами, спрятав лица под медицинскими масками, вооружились ножом и напали на сервис-центр по ремонту мобильников в центре города. Угрожая продавцу, трое парней отобрали у него 11 айфонов и 100 тысяч рублей наличными. Налетчиков искали с 4 апреля. Задержать удалось только двух участников, самому младшему всего 15 лет. По факту дерзкого нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой».

Несовершеннолетних жуликов арестовали.

СИБИРЯЧКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ТРАВЛЮ СЫНА В ШКОЛЕ

Гипперактивный мальчик снес с ног учителя в коридоре учебного заведения города Татарска. Педагог вспылила — накричала на ребенка и стукнула по спине. Мать подняла шум. Учительница извинилась, но женщине захотелось придать случай огласке и подключить к расследованию инцидента полицию. Сибирячка написала заявление в МВД, а в социальных сетях разместила пост с обвинениями в адрес педагога. Но ее почти никто не поддержал, а наоборот — ребенка стали травить за то, что он слишком гипперактивный и не может усидеть на месте.

КОТ С ПРИДАННЫМ

В одном из подъездов жилого дома в Новосибирске жители заметили нового соседа. Пушистый, упитанный кот поселился на лестничной клетке и теперь жалобно мяукает в след всем прохожим. Интересен тот факт, что животное совсем не похоже на обычного потеряшку. У зверя есть приданное в виде переноски, лотка, кастрюли с кормом, а за ухом имеется родословное клеймо. Кто выставил кота за дверь — не известно. Теперь ему ищут порядочного хозяина.

ПЕДОФИЛ НАДРУГАЛСЯ НАД ШКОЛЬНИЦЕЙ В ПОДЬЕЗДЕ

В Кировском районе города задержали маньяка, который после школы поджидал второклассницу на лестничной клетке. Извращенец совершил с маленькой девочкой действия сексуального характера и не известно чем бы еще закончилась эта история, если бы на крики ребенка не вышел житель подъезда и не спугнул педофила. Сейчас 55-летний преступник задержан. Как выяснилось, он всю свою жизнь сидел в тюрьме за сексуальные преступления, а на свободе отбыл максимум два месяца. С девочкой после пережитого шока работают психологи.

ЗАКЛЮЧЕННОМУ РАЗРЕШИЛИ СХОДИТЬ С ДОЧКОЙ В

По закону, если осужденный ведет себя хорошо и всячески доказывает, что встал на путь исправления, то его могут отпустить на свободу на выходные. Этим правом воспользовался заключенный из исправительного учреждения ИК -2. Он получил «увольнительную» на два дня и смог провести время со своей семьей. Особенно была рада дочка. Она с папой, наконец, смогла сходить в кинотеатр и погулять по городу.

Папа вышел из тюрьмы на два дня и сводил дочку в кино. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области.

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