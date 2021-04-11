Фонд ответил критикам «дьявольского» пожертвования Моргенштерна детям-сиротам: "Для нас это большая помощь"

Алишер уже много лет помогает фонду, но старается не афишировать свою доброту. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Известный рэпер Алишер Моргенштерн финансово поддержал проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд во многих регионах страны. Звезда не хотел афишировать свою помощь, но благодаря его вниманию об акции узнали миллионы людей.

— Вчера было сделано крупнеи шее за всю историю акции «День Заботы» пожертвование от частного лица. Наш герои разрешил опубликовать его имя! Известныи рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублеи на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан. Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно, — сообщили сотрудники фонда на своей странице в Инстаграме.

Пост собрал сотни лайков и комментариев. Многие подписчики принялись критиковать «дьявольскую» цифру денежного перевода, намекая на то, что добрые дела не должны сопровождаться негативными ассоциациями.

"Солнечный город" поделился радостью в социальных сетях. Фото: соцсети.

В самом фонде никакого сакрального смысла в данном переводе не увидели.

— Очень много комментариев про эту цифру, разного негатива. Мы относимся к данному числу, как к обычной цифре, как к любому пожертвованию. Эти цифры конвертируются в реальную помощь для подростов, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этой сумме проект «Наставничество» сможет проработать 9-10 месяцев в одном из 20 регионов страны, — прокомментировали КП-Новосибирск в «Солнечном городе».

На родине артиста благотворительный фонд «Наши Дети», куда непосредственно направлены деньги, рассказал, что семья Моргенштерна уже давно помогает ребятишкам.

— Алишер еще до того, как стал таким популярным, сотрудничал с нами. Проводил благотворительные концерты и просто так делал переводы. Его мама уже около пяти лет поддерживает финансово наш проект «Больничные дети». Для нас это большая помощь, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница фонда «Наши Дети» Луиза Алиулина.

Моргенштерн до переезда в Москву часто устраивал на родине благотворительные концерты. Фото: instagram.com/morgen_shtern

На этот раз в фонде признались, что находились в очень плачевной ситуации из-за того, что не выиграли в этом году федеральный грант. Поэтому сотрудники уже адресно обратились к маме Моргенштерна с просьбой поддержать проект и рассказать о нем Алишеру. Уже после того, как от рэпера пришли деньги, в фонде попросили его о публичности в социальных сетях и разрешения назвать его имя в качестве благотворителя.

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