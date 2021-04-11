«Готов к перееду на 100 %»: хозяева выставили за дверь кота вместе с приданным в Новосибирске

Кот с приданным ищет новый дом. Фото: Алла Сорокина.

Жители многоэтажки по улице Экваторной обнаружили не лестничной клетке нового соседа. Пушистого кота прежние хозяева подбросили в подъезд вместе с приданным. По внешнему виду заметно, что животное обитало в квартире и ни в чем не нуждалось. Что заставило людей выставить его за дверь — неизвестно, но теперь упитанному красавцу срочно нужен новый дом. Жильцы подъезда не в восторге от такого соседства.

— Кот готов к переезду на 100 процентов. Оставили с ним переноску, лоток и ведерко с сухим кормом. Кот кастрирован, на ухе клеймо с номером 2990. Несколько дней милаха проживает там на птичьих правах, жители крайне недовольны. Очень нужен хотя бы временный приют, — рассказала в социальных сетях сибирячка Алла Сорокина.

Уважаемые читатели, если вам приглянулся котик, то забрать его можно, связавшись с волонтером по телефону: 8-961-874-99-12.

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