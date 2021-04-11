Битмейкер Моргенштерна Слава Мэрлоу признался, что у него в голове киста

Самая большая подушка размером с артиста. Фото: с сайта mamcupy.com

Кумир современной молодежи, битмейкер Слава Мэрлоу рассказал в социальных сетях, что у него на затылке большая киста. Парень сделал это не для собирания лайков и жалости от подписчиков. Так он попытался привлечь внимание к своему новому благотворительному проекту. Звезда шоубизнеса запустил продажу подушек со своим изображением. Вырученные от бизнеса средства Слава пообещал направить в фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Битмейкер считает, что благотворительность - это круто. Фото: instagram.com/slavamarlow

— Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследовании , и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всеи моеи семьи. Так к чему это я… В японскои культуре существуют длинные мягкие подушки для объятии и совместного сна — Дакимакуры. Мне одна девочка недавно подкинула идею сделать такие дакимакуры, но только с собои . Соответственно — мы реализовали это! Подушки доступны в магазине МамКупи. Весь мои заработок с подушки я отправлю в благотворительные фонд имени Константина Хабенского, — заявил артист в своем Инстаграме.

Слава готов подарить сто экземпляров блогерам. Фото: instagram.com/slavamarlow

По поводу кисты, которая растет на голове талантливого битмейкера, родом из Сибири, Слава просит не беспокоиться и уверяет, что она доброкачественная, хотя не исключает склонность к онкологии. Подписчики поддержали идею своего кумира заняться благотворительностью. Но многие пожаловались на высокую цену товара. Так, например, самая маленькая подушка-обнимашка стоит — 2358 рублей, средняя — 6408 рублей, а огромная — 12408 рублей. Производители обещают, что с дакимакуры с фотографией артиста можно снимать чехол и стирать прям в машинке — мягонький Славик от такого ухода не пострадает.

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