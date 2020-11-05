«Новый король после Давы»: кто такой Slava Marlow — очередной кумир молодежи

До и после знакомства с Моргенштерном. Фото: социальные сети/instagram.com/morgen_shtern/

Новый кумир молодежи — Slava Marlow, недавно засветившийся на канале у Дудя, родился и вырос в Новосибирске. Парень с самого детства ходил в музыкальную школу, играл на саксофоне и фортепиано. После забросил это дело и начал учиться писать биты. О том, как он попал к Моргенштерну и за что не любит своего отца — в материале КП-Новосибирск.

НАЧИНАЛ С ФОРТЕПЬЯНО ДАБСТЕПА

Новосибирск дарит миру шоу-бизнеса новые таланты. На этот раз из его пределов вылетел молодой и амбициозный темноволосый парень. Его треки напевает вся Россия, а число подписчиков растет с каждым днем. Это Slava Marlow, по паспорту — Артем Готлиб. Парень уже больше года работает в одной связке с эпатажным репером Моргенштерном (Алишером). Он пишет для него биты, а теперь еще и сам читает рэп. А ведь совсем недавно Артем жил и рос в Новосибирске. Ходил в музыкальную школу, играл на фортепиано и саксофоне. Пока его сверстники с упорством осваивали нотную грамоту и разбирались, чем отличается диез от бемоля, Артем не стоял на месте и стал учиться писать музыку.

— Он начал свой путь где-то с 12 лет. Очень сложно определить строгий жанр того, что он делает. Чаще всего это была музыка в стиле дабстеп или же другие эксперименты, — рассказал КП-Новосибирск близкий друг Артема. — В школе он постоянно был диджеем на разных мероприятиях.

Парень начал писать биты в 16 лет. Фото: vk.com.

В 16 лет сибиряк начал пробовать писать биты и продавать их. Параллельно завел канал на YouTube, где делился своими успехами в новом деле.

— Я занимаюсь этим каналом 11 дней. Сейчас на нем 4 видео, 600 просмотров и 41 подписчик. Я не знаю, к чему это приведет, — говорит Артем в одном из своих первых видео на канале.

Если вы считаете, что это история о моментальной славе, то глубоко ошибаетесь. Артем добивался успеха шаг за шагом. Свою комнату он переоборудовал в мини-студию, где снимал ролики и пробовал себя в разных форматах.

«МЕНЯ ТОШНИЛО ОТ МОИХ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ»

Откуда появился псевдоним? Все идет из глубокого детства. Родители Артема разошлись, когда он был совсем ребенком. Отца тоже зовут Артемом, то есть по паспорту парень был Артем Артемович.

— В один момент я невзлюбил своего отца. Настолько, что мне было тошно от своих имени и фамилии. Поэтому я и начал придумывать псевдонимы, — признается подписчикам сибиряк. — Slava Marlow появился в 2016 году. Я тогда был у бабушки с дедушкой на даче, сидел за компом — и тут мне пришел в голову этот вариант.

Артем пробовал снимать клипы. Фото: vk.com.

По словам парня, спустя четыре года он уже смог простить своего родственника.

— Я понял, что сделал отца козлом отпущения. Мы абсолютно разные люди, и ничего, кроме фамилии, нас не объединяет. Я слишком много возомнил об этом всем. Отец имеет право жить. У него просто свой путь. Пап, я тебя прощаю, я желаю себе счастья, — уверяет Артем в другом видео.

«ЧУВАК, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ?»

Пожалуй, вернемся к биографическим фактам. После окончания школы в Новосибирске парень переехал в Санкт-Петербург, поступил в институт кино и телевидения.

— Мне не хватило баллов для того факультета, на который я хотел, поэтому пошел учиться на продюсера, — объяснил Артем свой выбор в интервью Юрию Дудю.

Вместе с друзьями. Фото: vk.com.

В университете парень начал делать первые шаги в рэпе и под псевдонимом Manny выпустил первый альбом. Огромной популярности он не снискал, да и канал стал потихоньку умирать. Тогда парню пришла в голову спонтанная идея: призвал Моргенштерна записать совместный трек. Артем слепил простой клип и залил к себе на страницу.

— Я познакомился с творчеством Алишера, когда увидел его клип про выпускной. Изначально я думал, что он круто подогревает интерес. Потом наткнулся на одно из его интервью, подумал, что нас интересуют одни и те же вопросы, мы похожи, и мне нравится его музыка, — рассказывает Артем.

Ответ от Моргенштерна пришел довольно быстро.

— Чувак, где ты живешь? Мне кажется, нам нужно работать вместе. Потому что ты талантливый, а я очень люблю таких, — ответил начинающему битмейкеру Алишер.

«С ЭТИМ? ТЫ НИКУДА НЕ ПОЕДЕШЬ!»

Сибиряк тут же поделился радостной новостью о переезде в Москву с близкими друзьями. Ребята были, мягко говоря, в шоке.

— Никто не ожидал, что ответ придет так быстро. Я был рад, потому что его талант наконец-то увидели и признали, — вспоминает близкий знакомый Артема.

Если друзья парня радовались за него, то мама была немного ошарашена выбором сына. В интервью Дудю Алишер и Слава рассказали о знакомстве с родителями.

— Она очень переживала за Славу. Мы познакомились перед тем, как улетать в Москву. Пили чай, вино, долго дискутировали на предмет самых разных тем. Как мне показалось, в ее представлении обо мне ничего не поменялось. Зато Слава уехал со мной в Москву, — резюмирует Алишер. — Он станет королем после Давы.

Близкие поддержали Славу, когда он собрался переезжать в Москву. Фото: twitter.com.

По словам Артема, его мама была в шоке. Для нее Моргенштерн был своеобразным открытием.

— «С этим? Ты никуда не поедешь!» — сказала она мне тогда. Она же психотерапевт и ищет в нем проблему, — добавил Слава в интервью Юрию Дудю.

Как вам такой Артем? Фото: vk.com.

Сейчас мама безумно гордится своим сыном. Недавно парень выпустил мини-альбом «Артем», в котором приняли участие Моргенштерн и Элджей. Теперь его музыкальный тег «Слава, что ты сделал?» знают от Камчатки до Калининграда. Сибиряк — талантливый битмейкер, который еще не раз даст о себе знать. Остается пожелать ему удачи и успехов в карьере.

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