В Новосибирске подростки украли из центра по ремонту телефонов 11 айфонов и 100 тысяч рублей

Полиция ищите третьего разбойника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на центр по ремонту мобильной техники на Красном проспекте произошло напали трое налетчиков в медицинских масках и черных толстовках. Угрожая ножом продавцу, они забрали из кассы 100 тысяч рублей и 11 дорогих айфонов с витрины.

— В настоящее время двое налетчиков задержаны. Ими оказались ранее судимые местные жители 15-17 лет. При обыске на их квартирах было изъято два похищенных телефона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас полицейские разыскивают третьего участника налета. Владелец сервисного центра уже подсчитал ущерб от ограбления. Он составил порядка миллиона рублей.

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