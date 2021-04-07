«Они были в масках и с ножом»: в Новосибирске грабители напали на ремонтный центр и украли 11 айфонов

Теперь грабителей ищет полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

Неизвестные ограбили центр ремонта мобильной техники. ЧП произошло на улице Красный проспект в Центральном районе Новосибирска. Об этом случае рассказал источник в правоохранительных органах.

— Неизвестные украли 100 тысяч рублей и 11 айфонов. Они угрожали сотруднику центра ножом, — уточнил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

По словам источника, неизвестных было трое. Все были в медицинских масках и темных куртках с капюшоном.

Сейчас грабителей разыскивает полиция.

Напомним, что в феврале у новосибирского бизнесмена прямо на улице двое мужчин вырвали из рук пакет с деньгами. Одна из версий, что эти сбережения мужчина снял со счета, чтобы купить квартиру. Деньги он должен был передать жене, но не дошел до подъезда совсем немного.

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