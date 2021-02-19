Ограбление за 20 секунд: в Новосибирске у бизнесмена вырвали пакет с 15 миллионами рублей

Нападение произошло в полдень. Фото: стоп-кадр.

В кадре – мужчина, идет по заснеженной тропинке вдоль забора с пакетом в руках. Вдруг за его спиной появляются два бегущих человека: они валят сибиряка с ног, вырывают пакет, пинают его и убегают. Новосибирец с трудом встает на ноги и пытается догнать нападавших, но тщетно.

Сейчас это видео – главный вещдок в деле об ограблении 58-летнего новосибирского бизнесмена.

- 18 февраля в 12.20 у дома на улице Новогодней в Кировском районе двое преступников завладели денежными средствами в сумме 15 миллионов рублей, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. – Ограбленный мужчина живет в том же доме, возле которого и было совершено нападение. Обратился в полицию он спустя 17 минут после ограбления.

Откуда у бизнесмена в пакете была такая огромная сумма? Он владеет фирмой, которая торгует радио-, теле- и видеоаппаратурой. По одной из версий, 15 миллионов мужчина снял со своего счета для того, чтобы приобрести квартиру. Деньги он должен был передать жене, но буквально считанные метры не дошел до своего подъезда.

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились в фирму, где работает ограбленный сибиряк: несмотря на случившееся ЧП, бизнесмен был на работе. Но с журналистами он не общается: вместо него отвечает секретарь.

- Ситуацию не комментируем, - сказали в компании.

Тем временем новосибирские полицейские уже вторые сутки ищут грабителей, но пока никаких зацепок нет.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 161 УК РФ, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Нападавшим грозит от шести до двенадцати лет лишения своды со штрафом в размере до одного миллиона рублей

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Это может быть и постановка»

Юрист Константин Зиновьев озвучил несколько возможных версий ограбления сибиряка.

Нападения вообще не было

- Знаю много историй, когда муж берет деньги у своей жены или общесемейные деньги, обещает их вернуть, но в итоге так и не возвращает. Так что это может быть постановка для супруги или других кредиторов: нужно смотреть, были ли у него долги, — объясняет Константин Зиновьев. — А то может оказаться, что на самом деле в пакете не было никаких миллионов.

И вот тут возникает важный момент: мужчина снимал деньги именно со счета или забирал их с банковской ячейки. Потому что если деньги были в его ячейке, проверить, та ли сумма была украдена, невозможно!

Был наводчик в банке

- Весьма вероятная версия: банковский работник сообщает грабителям о том, что клиент снял крупную сумму. В советское время жулики частенько так караулили людей у банков. А чтобы отвести подозрения от своего наводчика, некоторое время следовали за жертвой, — говорит Константин Зиновьев.

Сдал кто-то из знакомых

- Если было известно о том, что мужчина снимет крупную сумму со счета, то вполне кто-то из знакомых мог быть наводчиком для воров, — предполагает юрист.

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