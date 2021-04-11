В Новосибирске педофил надругался над второклассницей в подъезде

Полицейские задержали извращенца, пристававшего к школьнице. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Восьмилетняя школьница стала жертвой извращенца в Новосибирске. Девочка 8 апреля возвращалась домой после занятий: когда она зашла в подъезд, на лестничной клетке второклассницу поджидал 55-летний мужчина, ранее неоднократно судимый.

— Он начал совершать действия сексуального характера в отношении ребенка, но, к счастью, преступника спугнул сосед, который, услышав шум, вышел из квартиры. Девочку передали маме, она написала заявление в полицию, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения подъезда, вычислили педофила и задержали извращенца в его доме.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас он задержан. С пострадавшей школьницей работают психологи, — добавил источник.

Примечательно, что педофил из последних 25 лет своей жизни провел на свободе всего пару месяцев, все остальное время он сидел в тюрьме за аналогичные преступления.

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