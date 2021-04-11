За хорошее поведение: новосибирскому заключенному разрешили сходить с дочкой в кино

Александр сходил в кино и погулял по городу с дочкой. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области.

Руководство исправительного учреждения ИК-2 в Новосибирской области разрешило одному из осужденных выйти из тюрьмы на два дня, чтобы побыть с дочкой. Сибиряк Александр Ш. старался заслужить такую возможность: он доказал, что встал на путь исправления, не получил ни одного замечания.

— Согласно положениям статьи 97 уголовно-исполнительного кодекса РФ, выезд за пределы исправительного учреждения предоставляется осужденному, не допускающему нарушений установленного порядка отбывания наказания. Осужденному из отряда № 4 был предоставлен отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения на двое суток, поскольку он рекомендовал себя исключительно с положительной стороны, — прокомментировали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Александр провел два дня с родными: мужчина погулял с близкими по городу и сводил любимую дочку в кинотеатр.

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