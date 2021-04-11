«Наорала и толкнула»: сибирячка пожаловалась на травлю сына-четвероклассника в школе Новосибирской области

Четвероклассник стал белой вороной из-за гиперактивности. Фото: Личный архив //Соцсети

Многодетная сибирячка пожаловалась на травлю сына в одной из школ Татарска. Четвероклассник случайно врезался в учительницу в коридоре — та якобы толкнула его и обругала. Мать пригрозила жалобой в полицию, и педагог извинилась. Ребенок не получил травм, но инцидент вызвал травлю школьника в соцсетях и школе. Коллеги педагога и даже ученики вступились за учителя, обвинив ребенка в гиперреактивности. Как школьный конфликт стал достоянием общественности и стоит ли матери настаивать на наказании виновных — в материале КП-Новосибирск.

ВЕРСИЯ МАМЫ

Скандал случился утром 6 апреля в одной из школ города Татарска. Многодетная мать Вера Лагутова решила предать этот случай огласке и разместила в социальных сетях пост, рассказав о возникшей проблеме.

— Сын на перемене бежал из коридора в фойе, в этот момент из-за угла вышла учительница. Ребенок врезался в нее, в ответ она заорала матом, схватила мальчика за руку, резко развернула, толкнула в коридор и вдогонку ударила ладошкой по спине. Все это произошло на глазах других детей, — рассказала КП-Новосибирск Вера Лагутова.

Многодетная мать пожаловалась на травлю ребенка. Фото: Соцсети

Женщина пошла к директору школы и пригрозила заявлением в полицию. Потребовала показать видеозапись, однако сам момент удара на ней не зафиксирован.

— На кадрах я и увидела все рассказанное, кроме удара. В тот момент, когда рука учителя попала на спину сына, картинку перекрыла дверь. Я потребовала вызвать полицию, но директор стал уговаривать обойтись внутришкольным расследованием. Хотя учитель призналась, что ударила сына и сожалеет об этом, — добавила мать ребенка.

Женщина признается, что следов удара или каких-либо травм на теле ее сына не осталось.

ВЕРСИЯ ШКОЛЫ

Прославившаяся учительница младших классов комментировать происходящее отказалась. В администрации школы сообщили, что проводят проверку по факту конфликта с ребенком.

— Мы пока не готовы дать происшествию полную оценку. Мама пусть что хочет, то и пишет. Мы проводим служебную проверку, по ее результатам и будем принимать решения, — отметил директор школы Алексей Полещук.

В итоге мама мальчика решила не идти на мировую и написала заявление в полицию. Кроме того, в своем посте в соцсетях она публично обвинила учителя в рукоприкладстве. Неожиданным для нее стало то, что большинство подписчиков вступились за педагога, у которой за плечами 20-летний опыт работы с детьми.

— Учительница, о которой идет речь, на самом деле хорошая. Сколько она выучила и воспитала детей, которые ей благодарны за все! А то, что ребенок оказался «без тормозов», это не учительский «пролет», а именно родительский. Да-да, подчеркиваю: именно родительский, — уверена одна из подписчиц.

Педагог со стажем извинилась за столкновение, за нее вступились учителя и старшеклассники. Фото: Соцсети

Мать мальчика объясняет, что ее желание написать заявление — это крик души. Четвероклассник с детства не может долго усидеть на месте и за свою страсть бегать по коридорам уже становился жертвой травли. А после случая 6 апреля ненависть к нему еще больше усилилась.

— Все учителя и ученики старших классов вступились за учителя. Мой ребенок гиперактивный, и за это его возненавидели многие учителя. Сын жаловался, что его периодически толпой зажимают и бьют, а педагоги мне ничего не говорят. Но стоит ему дать сдачи обидчикам — меня сразу вызывают в школу. А директор в ответ на жалобы предлагал сменить учебное заведение. Несправедливо это, — считает Вера Лагутова.

«ГИПЕРАКТИВНОСТЬ — ОТ НЕДОСТАТКА ЛЮБВИ»

Психологи говорят, что гиперактивные дети стали одной из проблем современного общества. Напряжение, конфликты и недостаток внимания в семье делают ребенка таким.

— Гиперактивность возникает из-за тревоги, которую ребенок пытается снять таким образом. В результате вырастают дети, которые с трудом вписываются в график школы. Им недостаточно 15 минут побегать на перемене — им нужны дополнительные программы. Если обратиться к врачам, они выпишут успокоительное, но это будет иметь побочные эффекты. Лучший способ помочь ребенку — направить его к школьному или детскому психологу, — подчеркнул новосибирский психолог Константин Зубахин.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юристы считают, что мать ребенка может потребовать компенсацию морального вреда через суд, даже если никаких физических травм мальчик не получил.

— Поскольку учитель призналась в факте рукоприкладства, ее может ожидать дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. Также мать ребенка может обратиться к школе с иском о компенсации морального вреда, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев.

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