«Она флиртовала, а он ревновал»: школьник стал изгоем из-за стриптиза учительницы

Местные уверяют: парень флиртовал с учительницей. Фото: ok.ru.

Скандал грянул в сибирской глубинке. В сельские чаты в WhatsApp закинули видео с 32-летней учительницей английского языка из Татарского района Новосибирской области. И нет, в кадре педагог не рассказывала детям о Лондоне, а показывала свои достопримечательности - медленно, раздеваясь, под музыку. Любоваться на обнаженные прелести англичанки должен был местный девятиклассник Миша* - именно ему предназначался ролик, который в итоге посмотрела половина села. Почему сейчас на парня и его маму ополчились местные - в материале «Комсомолки».

Учительница сначала врала, что ее страницу взломали. Фото: vk.com.

СКРОМНАЯ АНГЛИЧАНКА

Дарья Романова* пришла работать в эту школу два года назад, хотя учебное заведение и не рядом с домом. Дарья жила в соседнем райцентре, на уроки приходилось ездить - 20 километров по проселочной дороге. Учительница в разводе, с маленькой дочкой на руках, поэтому за работу держалась, несмотря на расстояние. Коллектив Романову принял сразу, будто всю жизнь тут работала.

- Дети ее тоже любили. Еще она участвовала в конкурсе «Учитель года», до полуфинала дошла, - рассказывают в школе.

Внешне Романова - классический педагог: волосы по плечи, макияжа почти нет, носит «бабушкины» платья с брошками. И такой же скромной ее считали по характеру. Поэтому, когда в школе посмотрели видео со стриптизом, с трудом поверили, что на нем «тихоня-англичанка». Еще больше не верилось в слухи, которые поползли по селу: вроде как ролик был отправлен 15-летнему школьнику Мише. Педагогу пришлось объясняться, причем не только в кабинете директора, но и в местной администрации.

- Дарья Олеговна плакала, отрицала все. Говорит: взломали ее страницу в ВКонтакте. Это видео она отправляла своему парню, она же женщина свободная, все имеют право на личную жизнь, - говорит завуч школы. - Она так переживала, что сразу написала заявление на увольнение. Говорила, не знает, как теперь детям в глаза смотреть, раз они видели ее в таком виде.

В общем, по версии учительницы выходило, что над ней жестоко подшутили ее же ученики-подростки. А имя девятиклассника Миши всплыло якобы потому, что он переслал видео себе, а потом уже раскидал его по контактам в WhatsApp. В школе в эту версию свято уверовали, пока кадры не посмотрели в местной полиции. Там пытались разобраться, на кого заводить дело: на малолетних хакеров или на учительницу, которая соблазняла ребенка?

Девятиклассник послал видео друзьям. Фото: ok.ru.

«ГЛАЗА ОПУСТИЛА В ПОЛ»

Полицейские вызвали маму школьника. Та признается: обалдела, узнав, что у ее сына, возможно, роман с учительницей.

- Впервые я это видео в участке и посмотрела. Сын ни слова не говорил о ролике, хотя знал о скандале, - поделилась с «Комсомолкой» мама мальчика. - Я его давай пытать: что у вас там с ней было? Ну, говорит, заигрывала со мной. Улыбалась, подмигивала. А потом это видео прислала. Сын отправил его трем друзьям просто поприкалываться - подростки же. Никто ее страницу, конечно, не взламывал. Какой он хакер? У нас дома даже компьютера нет, один мобильник на всю семью. Всю технику у нас проверили, мы - чисты!

К такому же выводу пришли и в Следственном комитете, возбудив дело именно против учительницы по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». А это до 3 лет колонии. На допросах педагог призналась, что сама отправила девятикласснику видео. Так что рассказ про взломанную страницу оказался чистой воды выдумкой...

- Я же с Дарьей Олеговной столкнулась в коридоре, когда в очередной раз шла к следователю. Та даже не извинилась - глаза опустила в пол и молчит, - описывает реакцию педагога мама парня.

Педагог уехала из села. Фото: vk.com.

ПОБЕГ ИЗ СЕЛА

После этого скандала учительница уехала из райцентра, сменила номер телефона, со знакомыми не общается. Видимо, стыдно. Но уехать из села, где всего 400 жителей, хочет и семья школьника. Все потому, что их стали травить. Народ сочувствует англичанке. Вроде как понятно, что совершила преступление, но ведь из-за любви! А Мишу в этой истории видят предателем.

- Это он матери говорит, что чувства учительницы не разделял. А слухи ходят, что роман у них был. Он ей даже запрещал в соцсетях с другими парнями общаться. Взрослые про это не знали, а вот дети были в курсе этих отношений. И уже когда Дарья ушла от нас, ученики все и выложили про эту запретную связь. Вообще, мне жаль ее. Да если бы кто-то в советское время так поступил с учительницей, его побили бы! А тут раздули, дело возбудили, а это, считай, крест на педагогической карьере, - рассуждает бывший коллега учительницы, попросивший об анонимности.

В селе считают, что парень соблазнил педагога, а потом сам же подставил, хвастаясь стриптизом училки перед друзьями.

- Со мной никто в селе не разговаривает, будто это мы во всем виноваты. Будто она жертва, а не мы. Но это же она улыбалась ребенку, флиртовала с ним! Вела себя не как учитель! Сыну сейчас в школе еще достается, над ним подшучивают, все перешептываются за спиной. Думаете, это приятно? Она-то уехала отсюда, а мы остались. Единственное, чего теперь и я хочу, - это тоже уехать с сыном из села и поскорее, - призналась «КП» мама мальчика.

*Имена героев публикации изменены.

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