«Она ему улыбалась и подмигивала, а теперь мы виноваты»: маме школьника, которому учительница прислала видео стриптиза, сельчане объявили бойкот

Школьник только посмеялся над видео со стриптизом учительницы. Фото: соцсети.

Мать школьника, которому учительница прислала видео своего стриптиза, прервала молчание. Напомним, неделю назад скандал грянул в Татарском районе Новосибирской области. Местные жители считают, что мама школьника нашла в телефоне сына видео, где учительница танцует стриптиз, и слила его в местные чаты, чтобы опозорить 32-летнего педагога. В итоге видео посмотрело все село, а затем и следователи. Мама школьника согласилась рассказать свою версию произошедшего, но попросила не публиковать ее имя.

«ОДИН ТЕЛЕФОН НА ВСЮ СЕМЬЮ»

- Об этом видео я узнала вообще одной из последних! Меня вызвали в полицию и уже там показали ролик, то есть я впервые посмотрела его в участке. Конечно, это был шок, - рассказала КП-Новосибирск женщина. - Сын мне ни слова об этом видео не говорил!

Хотя при этом парень рассказывал, что англичанка иногда заигрывает с ним.

- Она ему улыбалась, помигивала, какие-то знаки внимания с ее стороны были, - продолжает мама подростка. - А потом - этот ролик со стриптизом. Чего она хотела добиться этим, я понять не могу. Сын посмеялся над этим видео и отправил ролик трем своим друзьям, чтобы они тоже поприкалывались. Так ролик и зажил своей жизнью.

- А как же версия учительницы, что ее страницу взломали? Вроде как видео она снимала для своего парня, но ролик перехватили школьники-подростки и решили разыграть ее так...

- Вы о чем? У нас дома даже компьютера нет. Один телефон на всю семью! И следователи все наши переписки и сообщения проверили: не взламывал никто страницу учительницы. Ни я, ни мой сын ни в какие местные чаты это видео не выкладывали. Она это видео ему прислала!

«СО МНОЙ НИКТО НЕ ОБЩАЕТСЯ»

Женщина говорит, что после скандала учительница даже не попыталась извиниться перед ней и ее сыном.

- Мы с ней в Следственном комитете столкнулись. Она только взгляд потупила и все. И потом ни разу не пришла поговорить, - утверждает мама школьника.

Интересно, что семье парня сейчас достается от местных жителей. Они винят маму мальчика, что та не поняла влюбленную учительницу и ославила на весь интернет.

- Со мной никто в селе не разговаривает, будто это мы во всем виноваты. А над сыном школьники постоянно подшучивают. Думаете, это приятно? - вздыхает женщина. - Единственное, чего я хочу, - это уехать с сыном отсюда поскорее…

Кстати, педагог английского это уже сделала. Она сменила место жительства, не отвечает на телефон, скрывается даже от знакомых, а разговаривает только со следователями. И все-таки призналась на допросах, что сама отправила девятикласснику видео.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста», - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, добавив, что они учительницу уже опросили.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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