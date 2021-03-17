В Новосибирской области на учительницу, которая отправила школьнику видео со своим стриптизом, завели дело

Учительница после скандала уехала в другой регион. Фото: соцсети.

Историю с учительницей из Татарского района, которая отправила видео со своим стриптизом, девятикласснику, вмешались следователи. Напомним, ролик разошелся по местным чатам, педагог уволилась из школы. И теперь ей придется объясняться с правоохранителями:

- Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Если вина педагога будет доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы. Не говоря уже о том, что о работе в любой школе придется забыть...

А что же до самого 15-летнего парня? Он продолжает учиться в этой школе:

- Ничуть тому, что видео разошлось по чатам, не удивлен. У них весь класс такой: любит подурачиться, пошутить, - рассказали КП-Новосибирск местный житель. - Но вот учителей они никогда раньше не обижали.

Напомним, сама учительница выдвинула такую версию случившегося:

- Она рассказала, что это видео предназначалось ее молодому человеку, а кто-то взломал ее страницу и там нашел этот ролик, - рассказали КП-Новосибирск в школе.

Кто его разослал в чаты - еще предстоит выяснить: возможно, тот самый девятиклассник. Как бы то ни было, точку в этой истории поставят следователи.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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Правда, педагог уверяет, что парень взломал ее страницу в соцсетях, и ролик предназначался изначально не ему (подробнее).