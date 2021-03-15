В Новосибирской области учительница уволилась после того, как отправила видео своего стриптиза школьнику

Учительница после скандала сменила место жительства. Фото: соцсети.

В кадре женщина медленно танцует, потом начинает раздеваться… Нет, она – не стриптизерша, а учитель английского и немецкого языков, а еще – психолог в одной из школ Татарского района Новосибирской области. И предназначался ролик, если верить словам сельчан, ее ученику, вот только в итоге разлетелся по местным чатам. Разгорелся школьный скандал… Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили непедагогичные подробности этой истории.

«ОНА ЛЮБОВАЛАСЬ ЭТИМ МАЛЬЧИШКОЙ»

В местную школу 32-летняя Дарья Романова* пришла работать два года назад. Мужа у учительницы нет, в одиночку растит маленькую дочку. На занятия каждый день педагог добиралась из Татарска.

- Она была идеальной, дети ее любили, - вздыхают в школе. - Участвовала в «Учителе года», до полуфинала дошла…

Дарья тоже любила детей, а одного из учеников – девятиклассника Мишу - особо.

- Она ему говорила: «Ты такой красивый, только ленивый», она любовалась этим мальчишкой, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

По версии местных, учительница решила выйти далеко за рамки школьной программы: сняла видео со своим стриптизом и отправила старшекласснику.

- Он видный парень, она тоже симпатичная: видимо, показать себя хотела, - говорят в селе.

Но оказалось, что Дарья показала себя в итоге всему селу: ролик разлетелся среди учеников и по местным чатам.

- Скорее всего, видео скинула в чаты мама Миши, когда заглянула в его телефон и увидела это, - предполагают сельчане.

«СТРАНИЦУ ВЗЛОМАЛИ»

Сгорая от стыда после такой славы, Дарья уволилась из школы. И выдвинула свою версию случившегося:

- Учительница говорит, что это видео предназначалось другому молодому человеку, а ее страницу просто взломали, ролик переслали себе, потом он разошелся по мессенджерам, - рассказали КП-Новосибирск в школе.

Есть версия, что взломал страницу учителя сам Миша: так решил подшутить над педагогом...

- Хотя никакого конфликта у них не было, - уверяют местные. – Парня из школы после этого случая никто не отчислил: он продолжает ходить на занятия…

А вот учитель ушла из школы и даже сменила место жительства.

В Управлении образования администрации Татарского района корреспондентов КП-Новосибирск заверили, что не в курсе скандала:

- Ничего не знаем, - говорят там. Видимо, раздувать скандал в школе не стали и не сообщили об инциденте на верх. Тем более, что педагог итак переживает не лучшие времена.

* Имена героев публикации изменены по этическим соображениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.