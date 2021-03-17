В Новосибирской области учительница призналась, что сама отправила видео со своим стриптизом школьнику

Учительница сейчас ни с кем из односельчан не общается. Фото: соцсети.

Новый поворот получила история с учительницей из Татарского района, видео со стриптизом которой разошлось по местным чатам. Напомним, 32-летний педагог уверяла: ее страницу взломали и скопировали ролик, который предназначался для ее молодого человека.

Вот только оказалось, что эта версия - выдумка. Видео со стриптизом предназначалось девятикласснику, у которого Дарья* преподавала английский язык. Местные уверяют: она давно положила на парня глаз и засматривалась на него:

- Она ему говорила: «Ты такой красивый, только ленивый», она любовалась этим мальчишкой, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Уже на допросе у следователей Дарья отрицать это не стала:

- Учительница дала признательные показания и подтвердила, что сама отправила видео школьнику, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас педагог скрывается даже от своих знакомых:

- Мы видели ее отца: он сказал, что Дарья забрала дочку и куда-то уехала, и что отцу даже не звонит, - рассказали КП-Новосибирск друзья учительницы. - Телефон ее несколько дней уже недоступен...

Напомним, следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

*Имя героини публикации изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области учительница уволилась после того, как отправила видео своего стриптиза школьнику

Правда, педагог уверяет, что парень взломал ее страницу в соцсетях, и ролик предназначался изначально не ему (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.