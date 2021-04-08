В Новосибирске школьники записали на аудио, как учительница признается, что ей хочется плюнуть в них

Татьяна была в шоке, когда услышала запись с урока. Фото: личный архив.

Скандальный пост в соцсетях выложила жительница Новосибирска Татьяна: она опубликовала запись, как учитель английского языка из школы №41 общается с ее дочками на уроке. Девочки ходят в седьмой класс. И, судя по аудио, с английским у них возникли трудности, девочки сказали учителю, что боятся отвечать. Интонации у педагога такие, что страх детей понятен.

— Теперь я тебя каждый урок буду спрашивать, раз ты боишься руку поднимать! Я думаю, ты всегда что-то хочешь сказать, просто побаиваешься, — обращается учительница к семикласснице Вике. — Третью картинку делаем (речь о задании в учебнике — Ред.)! Ты не боишься отвечать?

— Я еще ее не сделала, — отвечает девочка.

— Как ты еще не сделала? У тебя полторы минуты! — не унимается педагог и обращается к Вике и ее сестре. — Девочки, чтобы я больше не слышала, что вам нужно четыре за четверть! Я вас предупредила. Ты читать не можешь, зато боишься. Я никого ни разу не ударила, даже не плюнула ни в кого, хотя порой хочется, — несет учительницу в разговоре с детьми.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Татьяной, и она рассказала свою версию истории:

— У моих детей этот педагог преподает уже пять лет — со второго класса. Сначала у дочек были только пятерки, а потом скатились на четверки, тройки, а то и двойки, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девочек. — Дочки и раньше жаловались на эту учительницу, что она повышает голос, но я их успокаивала: значит, она видит в вас потенциал, потому обращает на вас внимание. Одна из дочек жаловалась, что теряется от крика учительницы, не может правильно ответить. Но я никогда ранее не обсуждала этот вопрос с педагогом, как и не выпрашивала четверки детям, откуда она взяла это, не знаю. Может, классный руководитель с учителем поговорил… Могу только предполагать.

Когда Татьяна услышала, как учитель воспитывает детей, была в шоке:

— Запись мне сама дочка скинула в сообщении, а потом удалила ее: представляете, насколько ребенок был запуган, — продолжает Татьяна. — Я когда скинула это аудио в родительский чат, там все возмутились, сказали, что надо жаловаться. Я так и сделала: уже направила жалобу в министерство образования Новосибирской области, а также в мэрию Новосибирска.

В жалобе мама пишет, что «интонация и приказной голос (учителя) не соответствуют правовым, нравственным и этическим нормам поведения преподавателя», «подобные высказывания нарушают психику моих детей», «конкретно было сказано, что учителю хочется плюнуть в ребенка или дать по голове».

А что же сама учительница? Педагог, которая отработала по специальности более 12 лет, от общения с журналистами отказывается:

— Знаю, сколько негатива меня ждет. Но я не считаю нужным с вами это обсуждать, — заявила она корреспондентам КП-Новосибирск.

В школе ситуацию тоже не комментируют, однако в министерстве образования Новосибирской области заверили, что вмешаются в эту историю:

— Будет проведена проверка, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

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