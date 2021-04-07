«Ревновал, хотел напугать»: жених-тиран убил беременную невесту, а ребенок оказался от него

Наталья много раз жаловалась в полицию на побои. Фото: соцсети.

Новосибирский областной суд приговорил жестокого убийцу, расправившегося со своей беременной невестой в подъезде многоэтажки, к 17 годам лишения свободы и компенсации морального вреда потерпевшей стороне в 1,5 млн рублей. Корреспонденты КП-Новосибирск вспомнили трагичную историю с самого начала и узнали, почему обвинение не настаивало на пожизненном сроке для преступника.

БИЛ, УГРОЖАЛ, ПРЕСЛЕДОВАЛ

33-летняя Наталья Чернышева родилась и выросла в Омске. В Новосибирск девушка переехала не так давно, тут у нее шла в гору карьера и начала складываться личная жизнь. Наташа познакомилась с Русланом Фатуллаевым, забеременела от него, пара планировала создать семью. Как вдруг жених стал проявлять себя совершенно с другой стороны. Мужчина начал часто поднимать руку на Наталью, сильно ревновать. Девушка не стала терпеть домашнего тирана, написала на него 4 заявления в полицию и спряталась у подруги. Но Руслан не давал ей прохода, обвинял, что невеста носит чужого ребенка и угрожал убить.

Как-то после очередных побоев Наталья встретила в отделе полиции новосибирца по имени Сергей. Мужчина обратил внимание на избитую беременную девушку, они разговорились, и он попытался ей помочь — дал ключи от своей пустующей квартиры на улице Кирова и предложил пожить там пока ситуация не разрешится. Девушка согласилась и переехала туда, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

В день убийства, 27 января, Наталья вышла за продуктами в магазин и почувствовала, что за ней кто-то следит. Этим тайным преследователем оказался Руслан. Подкараулив свою бывшую в подъезде дома, он ударил ее несколько раз ножом в спину, живот и ударил по лицу. Все это засняла камера видеонаблюдения. Хладнокровный жених даже не пытался помочь истекающей кровью девушке, вместо этого он быстро покинул подъезд многоэтажки, а потом попытался скрыться в соседнем регионе.

К сожалению, врачи не смогли спасти Наталью и ребенка, которого она вынашивала.

— Она скончалась в тот же день в городской клинической больнице. Позже тест ДНК определил, что отцом погибшего ребенка был обвиняемый. У Натальи и Руслана должна была родиться девочка, — прокомментировала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

ВМЕНЯЕМЫЙ И ОДЕРЖИМЫЙ

Руслана задержали на следующие сутки после преступления в Омске. Он по чужим документам снял себе гостиницу, нашел адвоката и даже обещал, что явится в участок с повинной. Правда, в Новосибирск привезли его под конвоем. Убийца признался во всем, но с одной поправкой.

Руслан после убийства скрывался в другом регионе. Фото: соцсети.

— Я просто хотел ее напугать, убивать не планировал. В Омск поехал, чтобы попросить отца Наташи помирить нас с ней, — рассказал на допросе Фатуллаев.

Эксперты в процессе следствия установили, что 34-летний жених-тиран был вменяем и полностью осознавал, что творит. Но кроме того, психологи отметили, что парень страдал явной одержимостью, был сильно вспыльчив, ревнив и психически неустойчив.

Вероятно, что такого агрессивно настроенного ухажера с практически маниакальной уверенностью, что эта женщина должна принадлежать только ему и никому другому, не смогли бы остановить ни добрые люди, ни полицейские, ни даже смена места жительства.

Кстати, в рамках процесса суд вынес частное постановление в отношении МВД о наказании полицейских, которые несмотря на многочисленные заявления от Натальи не посчитали угрозы ее жизни реальными и не приняли никаких мер. Уголовное дело на сотрудников так и не возбудили.

РОДИТЕЛИ ПОГИБШЕЙ В СУД НЕ ПРИШЛИ

После трагедии все хлопоты, расходы, связанные с похоронами взяла на себя двоюродная сестра погибшей — Дарья. В последствии родственники договорились, что она и будет представлять потерпевшую сторону в суде.

— У погибшей девушки пожилые родители, которым было больно и тяжело переживать все это. В процессе они не участвовали. Потерпевшей была признана двоюродная сестра, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Весь процесс жених-тиран прятал лицо под капюшоном. Фото: Игорь Николаев.

На всех заседаниях, вплоть до приговора Руслан Футуллаев упорно молчал и прятал лицо в капюшоне черной толстовки. Аншлага в суде не было, рассмотрение дело совпало с пандемией коронавируса, поэтому проходило за закрытыми дверями.

ПОЧЕМУ ДАЛИ ТАК МАЛО

Сегодня, 7 апреля, убийца выслушал свой приговор. Молча, без эмоций и комментариев. Будет ли его адвокат подавать апелляцию — пока не известно.

— Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя, оценив исследованные и представленные стороной обвинения доказательства, приговорил Фатуллаева к 17 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Осужденному также надлежит выплатить в пользу потерпевшей стороны моральный вред в размере 1, 5 млн рублей, — сообщил официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Многим приговор суда показался очень гуманным. Фото: Игорь Николаев.

Но многим, кто знаком с этой трагической историей, показалось, что решение суда в отношении этого изверга было явно гуманным.

— Абсолютно адекватное наказание в соответствии с содеянным. Один состав преступления, нет отягчающих обстоятельств, ранее мужчина не был судим, то есть нет рецидива. Частично подсудимый признал вину, — прокомментировала прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

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