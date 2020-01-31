2020-01-31T13:23:07+03:00
Происшествия

«Ненавижу, нужно отморозков нанять»: как беременная сибирячка пыталась спастись от убийцы, с которым делила постель

КП-Новосибирск публикует последние сообщения Натальи Ч., которую нашли зарезанной возле лифта в Новосибирске
Виктория МИНАЕВААнна ПАШАГИНА
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Последнюю неделю своей жизни Наталья переписывалась с новым знакомым, которого встретила в полиции. Девушка рассказывала о своих переживаниях.Последнюю неделю своей жизни Наталья переписывалась с новым знакомым, которого встретила в полиции. Девушка рассказывала о своих переживаниях.
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Погибшая жительница Новосибирска Наталья Ч. всеми силами пыталась спасти жизни - свою и ребенка, которого вынашивала. Об этом свидетельствует переписка с одним из ее знакомых. Парень встретил ее в полиции: Наталья сбежала из собственной квартиры, оставив там жениха-тирана, который избивал ее.

- Я встретил ее в отделении полиции, сам был там по работе. Она пришла напуганная и избитая, - рассказал КП-Новосибирск Сергей. - У меня была возможность с ней познакомиться и поговорить. Понял, что дело плохо, и написал ей свой номер на бумажке, так как Рустам забрал у нее айфон.

Наталья считала, что ее бывшему - Рустаму - нужны от нее только деньги. Он нигде не работал, а у нее были квартира, машина, хорошая работа…

Наталья считала, что ее бывшему - Рустаму - нужны от нее только деньги. Он нигде не работал, а у нее были квартира, машина, хорошая работа…

Сергей предложил какое-то время беременной избитой девушке пожить в его пустой квартире. В подъезде именно этого дома Наталью и нашли зарезанной.

- Он выследил ее от здания судмедэкспертизы. Наташа видела и писала мне, что за ней следят, - продолжает Сергей.

Наталья всячески пыталась спастись. Вот что она писала об отце ребенка, которого вынашивала, своему новому знакомому в WhatsApp:

Раньше Рустам жил в Тюмени. Наталья узнала, что он уехал оттуда, потому что всем был должен.

Раньше Рустам жил в Тюмени. Наталья узнала, что он уехал оттуда, потому что всем был должен.

- Вчера выяснила, что он играет. И уехал из Тюмени, потому что должен всем был. Наверное, казино. Что ему нужно от меня? Деньги. И где жить. Может, он ждет, когда мне выплатят декретные? Или планировал заставить меня машину продать, запугивая?

- Что-то из этой серии, однозначно. Ты его любишь?

- Ненавижу. Какая тут любовь может быть. Презрение.

Также Наталья пишет, что Рустам поменял замки на ее квартире, чтобы она не могла туда попасть.

Беременная сибирячка знала, что бывший следит за ней. И очень переживала за жизни - свою и ребенка…

Беременная сибирячка знала, что бывший следит за ней. И очень переживала за жизни - свою и ребенка…

- Пришли с участковым. А тут вскрывают мои замки. Он заказал взлом. Сам мне сказал, что мы мирно разойдемся, если я ему денег дам. Я не сплю. Я в отчаянии, если честно. Нужна какая-то сила, отморозков нанять… Чтобы припугнули. А квартиру я решила продавать.

24 января Наталья прошла судмедэкспертизу. Там она была, видимо, не в первый раз.

- Девушка в регистратуре: «Че, опять?» Узнала меня, - писала своему знакомому Наташа.

Напомним, Наталью нашли зарезанной в подъезде многоэтажки по адресу: улица Кирова, 25. Врачи не смогли спасти жизнь беременной. Полицейские через сутки задержали ее убийцу - Рустам Ф. скрывался в Омске. За убийство ему грозит пожизненный срок.

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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