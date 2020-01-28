«Она от него здесь пряталась»: беременная спасалась от жениха-тирана в чужой квартире, а он ее выследил и убил

Жильцы дома на Кирова, 25, где зарезали беременную сибирячку, говорят, что она была тут новенькой. Возможно, даже снимала квартиру посуточно. Пряталась тут от сожителя, который оказался семейным тираном.

- Она от него пряталась тут. Видимо, избивал ее. Он ее выслеживал, - рассказали КП-Новосибирск охранники супермаркета, он находится на первом этаже дома.

Дом, где произошло убийство, охраняется. Но охрана сидит на улице, возле ворот. В подъезде женщина оказалась беззащитна перед убийцей.Фото: Анна ПАШАГИНА

Последние минуты жизни Натальи, которая была на 8 месяце беременности, засняла видеокамера. Она заходит в подъезд - в руках простая провизия - заварная лапша и что-то еще. В этом подъезде ее уже поджидает возле почтовых ящиков сожитель. Наскакивает на жертву с огромным ножом. Дом, где происходит убийство - один из элитных в городе. Возле лифта - видеонаблюдение. На улице - будка охраны. Но никто не помешал убийце.

Охранники смотрят в оба не за людьми, а за машинами: чтобы чужие автомобили не парковали на территории.

Место преступления.Фото: Анна ПАШАГИНА

- Убийца зашел во двор вместе с жильцом дома, который его не знал. Охранники не обратили на это внимание, - рассказали КП-Новосибирск соседи.

Истекающую кровью Наталью нашли, по слухам, дети. Она еще была в сознании и даже могла говорить. Сказала имя и что беременна – 32 неделя… Ребенка она очень хотела спасти...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

- Мы знаем то, что случилось. Но даже не предлагаем, кто эта девушка. Она снимала квартиру, но, скорее всего, недолго. У нас жильцы меняются очень часто, тут много квартир посуточно сдается, всех не запомнишь. Возможно, она посуточно снимала, - рассказал КП-Новосибирск один из жильцов дома.

Пряталась в этом доме сибирячка от сожителя. Тот избивал ее:

- Он избил ее сильно. Она сказала, что заявит в полицию, собрала вещи и съехала от него, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Он обзванивал адвокатов, рассказывал, что поднял руку на нее из-за ревности, мол, изменяла. Подозревал, что ребенок не его. Причем, скандал у них этот был не первый. Они то сходились, то расходились.

Полиция нашла нападавшего в соседнем регионе.

Рустам Ф. был вспыльчивым и ревнивым. О его характере говорят и судебные акты, которые можно найти в интернете. Рустама штрафовали за неповиновение полицейским, а также за пьяное вождение, из-за которого случилось ДТП. Произошло это за год до убийства. В машине, кстати, которая попала в аварию, была Наталья. И она пыталась взять вину на себя. Мол, это не пьяный ее сожитель был за рулем, а она! Но суд в эту историю не поверил: Рустама лишили водительских прав и впаяли штраф.

Наталья в суде пыталась взять всю вину на себя.

- Мы бы никогда не могли подумать, что он сможет Наталью! Да, он был вспыльчивым, агрессивным. Но у него все равно были какие-то рамки, - рассказали КП-Новосибирск друзья этой непростой пары. - Когда мы увидели видео, что он с ней делал, пришли в ужас!

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого – бывшего сожителя беременной сибирячки – полицейские задержали через сутки после преступления, в другом регионе – Омске. В среду его должны доставить на допрос в Новосибирск.

КП-Новосибирск следит за расследованием этого дела.

В Новосибирске бывший сожитель зарезал беременную девушку и сбежал.

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