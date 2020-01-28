«Это ее бывший, он сильно ревновал»: беременную сибирячку зверски зарезали возле лифта

В Новосибирске зверски убили беременную женщину. 33-летняя Наталья Ч. через месяц должна была стать мамой. Но погибла от рук своего же сожителя — 34-летнего Рустама Ф. По данным КП-Новосибирск, накануне женщина поругалась с мужчиной. Тот слишком был вспыльчивым и ревновал.

— Это ее бывший, он сильно ревновал, по предварительной информации, сомневался, что ребенок его, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Нападавшего ищет полиция.

Рустам подкараулил Наталью возле ее дома по улице Кирова. Камеры видеонаблюдения засняли, как женщина заходит в подъезд с покупками. В это время к ней подходит Рустам: в руках у него огромный нож. Наталья пытается убежать, бороться, но отморозок наносит ей несколько ударов в живот, в спину. Сибирячка беспомощно оседает на пол в собственную лужу крови, что-то еще пытается сказать своему убийце. Тот в ответ на прощание пинает ее несколько раз по лицу.

Место преступления.Фото: Анна ПАШАГИНА

Наталью успели живой доставить в больницу. Но врачи не смогли спасти ни ее, ни малыша. Что касается их убийцы, то его объявили в розыск.

Дом, где произошло убийство, охраняется. Но охрана сидит на улице, возле ворот. В подъезде женщина оказалась беззащитна перед убийцей.Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске бывший сожитель зарезал беременную девушку и сбежал.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, представитель СКР по Новосибирской области. — В настоящее время проводятся все возможные мероприятия, установленные на розыск подозреваемого.

По данным КП-Новосибирск, сразу после убийства он уехал в другой регион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

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