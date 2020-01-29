«Прятался в гостинице»: убийцу беременной девушки доставили в Новосибирск из Омска

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:30:53+03:00

Сейчас мужчина находится на допросе у следователя

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Убийцу беременной девушки, сбежавшего после нападения в Омск, поймали полицейские и привезли в Новосибирск. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

Известно, что в Омске убийца скрывался в одной из гостиниц. До соседнего города он добрался, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подъезд дома 25 по улице Кирова - это место преступления.

— В Новосибирск мужчину доставили полицейские и передали следователям. Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убийца поджидал беременную девушку в подъезде несколько часов.

В скором времени суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в понедельник, 27 января, в 15.30 мужчина в подъезде дома 25 по улице Кирова несколько раз ударил ножом беременную девушку. Известно, что он был ее сожителем, сильно ревновал и подозревал в том, что ребенок не от него. Девушка была на восьмом месяце беременности. В больнице она умерла.

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ИСТОЧНИК KP.RU