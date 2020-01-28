«Бил в живот, не щадя ребенка»: в Омске задержали убийцу беременной сибирячки

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:40:55+03:00

Сейчас его везут в Новосибирск для дачи показаний

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В Омске полицейские задержали убийцу беременной сибирячки — 33-летнего Рустама Ф. Напомним, тот подкараулил свою бывшую сожительницу в подъезде дома на улице Кирова в Новосибирске. С собой у преступника был огромный нож. Женщина пыталась убежать от убийцы, но тот оказался сильнее. Он нанес ей несколько ножевых ранений.

— Бил в живот, не щадя ребенка, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Женщина была на 32-33 недели беременности. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, но не спасли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

Убийцу объявили в розыск. Как стало известно КП-Новосибирск, он сумел покинуть регион. Но через сутки его нашли полицейские.

— Его сейчас задержали полицейские Омска. Подозреваемого сейчас везут в Новосибирск для дачи показаний следователям, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

В Новосибирске бывший сожитель зарезал беременную девушку и сбежал.

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ИСТОЧНИК KP.RU