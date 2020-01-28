2020-01-28T17:40:55+03:00
Происшествия

«Бил в живот, не щадя ребенка»: в Омске задержали убийцу беременной сибирячки

Сейчас его везут в Новосибирск для дачи показаний
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Убийство засняли камеры наблюдения в подъезде.Убийство засняли камеры наблюдения в подъезде.
Изменить размер текста:

В Омске полицейские задержали убийцу беременной сибирячки — 33-летнего Рустама Ф. Напомним, тот подкараулил свою бывшую сожительницу в подъезде дома на улице Кирова в Новосибирске. С собой у преступника был огромный нож. Женщина пыталась убежать от убийцы, но тот оказался сильнее. Он нанес ей несколько ножевых ранений.

— Бил в живот, не щадя ребенка, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Женщина была на 32-33 недели беременности. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, но не спасли.

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

Убийцу объявили в розыск. Как стало известно КП-Новосибирск, он сумел покинуть регион. Но через сутки его нашли полицейские.

— Его сейчас задержали полицейские Омска. Подозреваемого сейчас везут в Новосибирск для дачи показаний следователям, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

В Новосибирске бывший сожитель зарезал беременную девушку и сбежал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы знаете какую-то информацию об этом происшествии, свяжитесь с нашей редакцией по телефону: 8-923-145-11-03 или напишите нам на этот номер на Viber/WhatsApp.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это ее бывший, он сильно ревновал»: беременную сибирячку зверски зарезали возле лифта

В Новосибирске зверски убили беременную женщину. 32-летняя Наталья Ч. через месяц должна была стать мамой. Но погибла от рук своего же сожителя — 34-летнего Рустама Ф. По данным КП-Новосибирск, накануне женщина поругалась с мужчиной. Тот слишком был вспыльчивым и ревновал (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство беременной девушки в Новосибирке на Кирова, 25»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ее нашли дети, побежали к охране»: соседи рассказали об убитой беременной в подъезде
Врачи рассказали о последних минутах жизни беременной девушки, зарезанной бывшим парнем
«Бил в живот, не щадя ребенка»: в Омске задержали убийцу беременной сибирячки
«Напился, захотел поиграть»: полицейские задержали на улице мужчину в игрушечных наручниках
В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта
«Пытался проскочить»: сибиряк сбил мужчину, который переходил дорогу
«Прям бойцы ММА!»: соцсети рассмешила драка водителей на дороге
Коронавирус 2020: новосибирцы массово возвращаются из Китая
«Это уже перебор!»: новосибирцев возмутила реклама против смертельного китайского вируса
На ЭПМ-НовЭЗ в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда» подготовлена первая группа специалистов
В новосибирском аэропорту приземлился борт с отказавшими закрылками
«Ищите инста-самочек»: блогер Денис Путилин рассказал, как выбрать себе жену по Инстаграму
Кошмар арахноофоба: новосибирский аниматор превратил зонт в паука
Авиакомпания «NordStar» отменила все вылеты в Китай
Глава сибирской Росгвардии получил повышение
«Перестали махать крылышками»: пьяные птицы сожрали весь боярышник и рябину в Новосибирске и теперь не боятся людей